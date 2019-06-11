家人心病了，这么照顾他

一个人患上心理疾病，他的亲朋好友都会面临压力：如果应对方法正确，可能拯救患者，反之可能会加重患者病情。如果亲人患有精神心理疾病，该怎样帮助他们呢？美国《今日心理学》杂志刊文，心理专家提出了下面一些建议。

1.接受心理疾病教育。了解亲人所患的心理疾病，是帮助他们的根本保证。大量研究显示，给患者家人进行心理疾病科普，并让其参与患者的治疗，能帮助患者缓解症状和预防复发。阅读心理疾病治疗和保健方面的书籍，也是帮你了解亲人病情的一个好方法。

2.不要苛求病人。作为亲人，你的期望会对患者的康复产生影响。如果要求患病亲人速治速愈，可能会给患者带来压力，所以对患者的期望值要符合现实，并且告诉患者本人也不要苛求自己。

3.向外界寻求帮助。受旧观念的影响，很多人不愿意为患有心理疾病的亲人寻求专业人士的帮助，但是寻求帮助能让你获得更多的信心和有用的知识。

4.和医生积极配合。可以和医生谈一谈，让他们知道你愿意参与患者的治疗过程，这样你可以随时观察治疗效果以及病人的反应。

5.给患者信心。心理疾病会让患者感到羞耻、失去自信。无论患者的情况多糟，家人都要善待他们，这是最重要的。有时病人想做一些有益的尝试，即使你觉得他可能做不成，也不要阻止他，要让他对人生多一些掌控感。

6.平静对待。你的言行会对患者的症状产生影响，所以不要轻易对患心理疾病的亲人发脾气，要有耐心。而且你还要让亲人看到希望，告诉他们：虽然患有心理疾病，经过治疗，一样可以过上幸福生活。

7.不要过分纵容。有的家人一味纵容有心理疾病的孩子的负面行为，不协助医生治疗，结果孩子的病情越来越严重。

8.建立平等关系。在帮助亲人进行治疗的同时，不要把他们当“病人”另眼相待，而是和对待家里其他人一样，和他们建立一种平等关系，做对了表扬，做错了批评，越是平等，越是有助患者康复。（高宝宝 编译）