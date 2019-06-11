煎中药为啥不能放蜂蜜

北京读者吕女士问：我今年27岁，因为体虚、月经不调等问题时常自己煮中药，但朋友说我清洗药材、放点蜂蜜、煎得很浓都是不对的，请问是这样吗？

首都医科大学宣武医院药学部药师冯英楠解答：无论是疾病个体化治疗还是日常养生保健，中医药受到越来越多人青睐，中药煎煮直接关系到治疗效果，在家自己煎煮中药的患者确实要多注意方法是否正确。针对您所说的三个做法：

1. 不少人觉得中药有点脏，各种草、叶子、树根，满是灰尘，清洗干净后才好煎煮服用。其实不然，这些药材经过了药厂的炮制工序，洁净度已经达到入药的要求，完全不需要清洗，过多的清洗反而会丢失有效成分。

2. 中药汤剂口感确实不好，有的人为了掩盖苦味加点糖或蜂蜜。这种做法不提倡，因为有些疾病是借助中药的“苦”味来取得疗效，另外糖或蜂蜜属于药食同源，如果随意使用，可能会削弱其他药的药性，或阻碍药物吸收，影响疗效。

3. 煎药是中草药的有效成分不断释放、溶解的过程，当中药与药液中的有效成分浓度平衡后，这一过程就停止了。这时再连续不断地煎，不仅不会使药物内的有效成分继续溶解，反而令药液中的有效成分不断蒸发而减少，甚至使有效成分在长时间的高温中遭到破坏，导致药效降低，例如解表类药物，所以不应煎得过浓。