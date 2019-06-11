新加坡2021年6月全面禁用人造反式脂肪

新加坡卫生部6日宣布，新加坡将从2021年6月起在食品中全面禁用人造反式脂肪。

新加坡卫生部当天发表声明说，这一禁令将禁止包括脂肪、油类、预包装食品在内的所有食品使用人造反式脂肪。新加坡目前限定脂肪和油类中的人造反式脂肪含量不得超过2%，现有规定帮助新加坡人均每日反式脂肪摄入量从2010年的2.1克降至2018年的1.0克。

声明说，新加坡目前已有6家食品公司承诺，到2020年6月将完全不使用人造反式脂肪，比政府提出的禁令早一年禁用人造反式脂肪。

反式脂肪又名反式脂肪酸，在牛羊肉、牛奶及其制品中存在少量的天然反式脂肪。而人造反式脂肪主要是氢化植物油，普遍在炸鸡、薯条、爆米花、糕点等食品中使用。大量研究表明，过多摄入反式脂肪会增加罹患心血管疾病的风险。

2018年5月，世界卫生组织发布行动指导方案，计划在2023年之前彻底清除全球食品供应链中使用的人造反式脂肪。目前，已有多国宣布在食品中禁用人造反式脂肪。（据新华社）