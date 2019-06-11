6月10日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会。国家卫生健康委副主任、国务院医改领导小组秘书处副主任王贺胜表示，近日，国务院办公厅印发深化医改2019年重点工作任务，紧紧围绕把以治病为中心转变为以人民健康为中心，落实预防为主，加强疾病预防和健康促进；紧紧围绕解决看病难、看病贵问题，深化医疗、医保、医药联动改革，坚定不移推动医改落地见效、惠及人民群众。

王贺胜指出，公立医院综合改革已经进入了新阶段，持续深化公立医院综合改革重点要抓好两方面的工作。一是按照党中央、国务院确定的顶层设计，持之以恒推进“三医联动”改革。二是开展建立健全现代医院管理制度的试点。下一步，将全面贯彻落实党中央、国务院医改决策部署，把年度改革任务全部纳入台账，按季度通报，强化责任落实。同时，加强改革谋划和宣传引导，凝聚改革共识，推动医改取得更大成效，以优异成绩庆祝新中国成立70周年。（首席记者叶龙杰）