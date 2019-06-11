北京医耗联动改革大幕拉开

6月10日，北京市政府召开媒体通气会，介绍了将于6月15日零时在全市推开医耗联动综合改革的有关情况。北京市卫生健康委党委书记、主任雷海潮介绍，此次改革是在医药分开综合改革的基础上，进行的开展国家药品集中采购试点、实行京津冀医用耗材联合采购、取消医用耗材加成、规范调整医疗服务项目价格、积极改善医疗服务的一次全面综合改革。

北京市区域内政府、事业单位及国有企业举办的公立医疗机构、军队在京医疗机构全部参加改革，政府购买服务的、基本医疗保险定点的社会办医疗机构自愿申请参加；全市有近3700家医疗机构参与改革。

规范服务收费

取消耗材加成

据介绍，此次改革的主要内容包括，降低大型仪器设备开展的检验项目价格；提升中医、病理、精神、康复、手术等体现医务人员劳动价值的项目价格；取消医疗机构医用耗材5%或10%的加价政策，按采购进价收费；实施医用耗材联合采购和药品带量采购；改善医疗服务，加强综合监管。值得一提的是，在降低大型仪器设备检验项目价格方面，将取消进口与国产试剂、不同检验方法之间的价格差异，引导医疗机构选用适宜试剂和检验方法，进一步规范医疗服务行为。

雷海潮表示，取消医用耗材加成后，医疗机构将不再收取任何医用耗材的加成费用。取消药品耗材加成、降低部分检验费用，就是让开药、使用支架等医用耗材不再给医疗机构带来额外利益。废除这样的补偿机制，有利于规范医务人员服务行为，激励医务人员不断提高医疗技术，促进医疗机构发展方式由资源消耗规模扩张型向内涵质量效率型转变。

雷海潮表示，北京市实施医用耗材联合采购和药品带量采购的已有探索，取消医用耗材加成的政策，为改革医疗机构补偿机制、规范调整医疗服务“腾挪”出了空间。目前，京津冀医用耗材联合采购已完成人工关节、心内血管支架等6类耗材采购，一年可为北京市节约医用耗材费用约5亿元。此外，执行国家药品集中采购和使用试点政策，预计全年节省药品费用约15亿元。

费用有降有升

服务持续改善

雷海潮介绍，此次改革是北京医改的再深化、再出发。市委、市政府高度重视，多部门齐心协力进行了一年半的调查论证，研究制订了具体实施方案，并进行了多轮模拟测算，验证方案的合理性、可行性。根据测算，改革后北京市医疗费用总量基本平衡，考虑到医保报销政策，门诊患者费用基本持平，住院患者费用略有增加。对患者个体而言，不同疾病患者费用有降有升，使用高值耗材较多的病种，费用可能会下降；以技术劳务治疗项目为主的病种，费用可能会有所增加。对此，相关部门已进行细化分析，对价格调整可能引起费用涨幅明显的病种，通过控费、医保政策结合救助政策予以解决。（下转第4版）（上接第1版）

北京市卫生健康委按照改革与改善同步推进、全面提升群众就医获得感的原则，制定了《北京市改善医疗服务规范服务行为2019年行动计划》，明确了5类40项重点任务。

雷海潮表示，北京市将更加注重提升服务感受，优化门诊预约管理，增加下午出诊医生数量，缓解就诊多集中在上午造成的看病难和交通拥堵。更加注重弥补服务短板，提升急诊急救服务水平，改善患者就医环境，推行院内地图导航，提高基层医疗卫生服务能力。针对慢性阻塞性肺病患者，在基层医疗卫生机构推出一个月长处方的便利服务，方便患者就诊，减少患者往返医疗机构的次数。强化医疗质量管理，以临床路径为抓手，规范医疗行为，保障医护核心制度落实，加强患者安全。合理管控成本，强化控费主体责任，建立费用监测、管控机制。更加注重规范服务行为，严格实施行为规范“负面清单”管理。

医保应报尽报

改革支付方式

北京市医保局党组书记于学强表示，在医疗服务项目价格方面，改革按照“总量控制、结构调整、有升有降、逐步到位”的原则，降低资源消耗性项目价格，提高脑力、体力投入较大的项目价格。此次改革对6类项目进行了规范调整，以更好地反映成本变化和技术进步，并有序规范服务项目的内涵。

为保障改革平稳实施，北京市将采取综合举措，减轻患者个人负担，特别是大病患者和困难群体的费用负担。于学强表示，北京市针对此次规范调整的医疗服务价格项目，按照能报尽报的原则纳入基本医疗保险报销范围。配套调整城镇职工及城乡居民住院报销封顶线，分别由30万元、20万元提高至50万元、25万元，进一步减轻患者个人负担。对城乡居民医保参保人员中，享受本市城乡居民最低生活保障和生活困难补助人员等4类困难人员，大病保险起付线降低50%、报销比例提高5个百分点；社会救助对象医疗救助的门诊、住院、重大疾病全年救助封顶线，分别进行相应提高。

于学强介绍，改革中，精神疾病住院付费和单病种付费有关管理措施，将与相关医疗服务项目价格同步进行调整。针对精神疾病住院付费，由现行单一按床日定额付费，细化为短期住院按项目付费，长期住院按床日定额付费两种模式。同时，按照有降有升、结构调整的原则，对23个单病种支付标准进行调整。（首席记者刘志勇 记者李琳）