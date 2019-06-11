我国一半采集血液供给基层

今年6月14日是第16个世界献血者日。世界卫生组织发布世界献血者日宣传口号“人人享有安全血液”，目的是强调血液安全和公平可及的重要性。6月10日，国家卫生健康委就我国无偿献血等情况举行例行新闻发布会。国家卫生健康委医政医管局副局长周长强表示，自2016年以来，全国所有采集血液中约50%供应至县级及以下基层医疗卫生机构，极大保障了基层群众临床用血需要。

据介绍，1998年全国采血总量不足500万单位，2018年达到2500余万单位，增长超过4倍。无偿献血人次和采集量的稳步增长从源头上保障了血液的安全供应水平。多年来，我国坚持将血液作为基本医疗服务向全民提供，主要采取两项措施提升血液公平性和可及性：一是建立网络保基层；二是建立机制保急需。截至2018年年底，我国共设置血液中心32个，中心血站321个，中心血库99个，采血点3164个，建成以血液中心、中心血站为主体，边远县级中心血库为补充，覆盖城乡、运行高效的血站服务体系。

周长强指出，临床用血是保障血液安全的重要环节。目前，我国28个省（区、市）成立了省级临床用血质量控制中心。针对全国取消互助献血以来的供血保障问题，周长强回应，自2018年全面停止互助献血之后，全国无偿献血人次和献血量都在持续增长，前者增长了2.8%，后者增加了3.7%，基本满足了临床用血需要。

在保急需方面，我国建立了多层级的血液预警和调配机制，以解决季节性、区域性、偏型性血液供应紧张的问题。2018年，全国区域间共调配血液184万单位，其中省内调配158.5万单位，省际间调配血液25.5万单位。这些措施有效缓解了血液供需矛盾，保障了重点地区、重大活动的临床用血需求。（首席记者姚常房）