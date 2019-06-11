“三医”联动解决看病难看病贵

6月10日下午，国新办举行国务院政策例行吹风会。国家卫健委、财政部、国家医保局有关负责人介绍了深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务情况。

国家卫健委副主任、国务院医改领导小组秘书处副主任王贺胜在吹风会上表示，今年国家医药卫生体制改革将紧紧围绕解决看病难、看病贵问题，深化医疗、医保、医药联动改革，坚定不移推动医改落地见效，惠及人民群众。

15类文件21项工作

国务院办公厅近日印发了《深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务》（下称《工作任务》）。王贺胜介绍说，《工作任务》明确了两方面的重点工作内容。

在研究制定文件方面，《工作任务》提出了15类将要出台的文件。其中包括健康中国行动、促进社会办医健康规范发展、鼓励仿制的药品目录、以药品集中采购和使用为突破口进一步深化医改、互联网诊疗收费和医保支付、建立完善老年健康服务体系、医联体管理、改进职工医保个人账户、医疗保障基金使用监管等。

在推动落实的重点工作方面，《工作任务》围绕解决看病难、看病贵问题和加强医院管理等方面提出21项具体工作。解决看病难方面，推进国家医学中心和区域医疗中心建设、有序发展医联体促进分级诊疗、深化“放管服”改革支持社会办医、促进“互联网+医疗健康”发展、统筹推进县域综合医改等重点工作；解决看病贵方面，提出推进国家组织药品集中采购和使用试点、巩固完善国家基本药物制度、推进医保支付方式改革、深化公立医院综合改革等重点工作。

扩大药品集中采购

部分药品价格虚高、药品费用高是造成看病贵的重要因素。国家医保局医药服务管理司司长熊先军表示，为了有效降低药品费用、缓解老百姓用药负担，今年将主要做好国家医保目录调整和扩大药品集中采购规模两方面工作。

2018年，我国开展抗癌药医保准入专项谈判，将17种药品纳入医保目录，今年将把更多临床价值高、药物经济性好的药品纳入医保目录，满足参保人员合理的临床用药需求，有效降低患者用药负担。同时，将继续开展药品目录准入谈判，通过以市场换价的方式，切实降低药品价格。

针对近期有媒体报道抗癌药进入医保后，在医院买不到和报销不了的问题，熊先军表示，相关报道引用的数据是在去年12月中旬，当时确实存在相关问题。对此，国家医保局和国家卫健委已发布了加强执行落实的通知，明确要求各地不得以“费用总控”“药占比”和医疗机构基本用药目录为由，影响谈判抗癌药的供应和合理用药需求。

去年进行的“4+7”药品集中采购试点共成功采购25个药品，价格平均降幅达52%，预计可为患者节省药品支出约23亿元。

推动医联体建设

在公立医院综合改革方面，今年将持之以恒推进“三医”联动改革，坚持“腾笼换鸟”的思路和“腾空间、调结构、保衔接”的路径，以国家组织药品集中采购和使用试点为突破口，加大药品和高值医用耗材的改革力度，挤掉虚高的价格水分。腾出的空间及时用于调整医疗服务价格，建立有利于医疗服务理顺比价关系、优化医院收入结构的医疗服务价格的动态调整机制。

在医联体建设方面，此次《工作任务》将“制定医疗联合体管理办法”列入文件制定目标之中。王贺胜说，下一步要加快推进医联体建设，加大力度推动优质医疗资源下沉、工作重心下移。抓好在100个城市建设城市医疗集团，推动医联体向紧密型方向发展；在500个县建设县域医共体，进一步提升基层服务能力，更好地推动分级诊疗制度和健康中国建设。（记者刘峣）