中国无偿献血人次数20年连增
从国家卫健委获悉，中国无偿献血人次数保持连续20年增长。1998年全国无偿献血人次约30万，2018年达到近1500万。世界卫生组织评价中国在无偿献血、血液质量安全和临床用血等方面位居全球前列。
据了解，1998年《献血法》实施以来，中国用仅仅20年的时间全面建立无偿献血制度，实现临床用血全部来自公民自愿无偿捐献。1998年全国采血总量不足500万单位，2018年达到2500余万单位，增长超过4倍。截至2018年底，中国共设置血液中心32个，中心血站321个，中心血库99个，采血点3164个，建成以血液中心、中心血站为主体，边远县级中心血库为补充，覆盖城乡、运行高效的血站服务体系。
中国全面落实血液核酸检测策略，有效缩短人类免疫缺陷病毒（HIV）、乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒的检测“窗口期”，基本阻断HIV等重点传染病经输血途径传播。（记者陆培法）
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