选择绿色生活方式的人多了

生态环境部环境与经济政策研究中心近日发布《公民生态环境行为调查报告（2019年）》。报告显示，公众普遍认可个人行为对生态环境保护的重要意义，在关注生态环境、节约资源能源、选择低碳出行等多数生态环境行为领域践行度较高，能够“知行合一”，但在践行绿色消费、垃圾分类等领域还存在“高认知度、低践行度”现象。

近九成受访者“不购买使用食用珍稀野生动植物或其他制品”，“总是”或“经常”随手关灯、及时关闭电器电源；超七成受访者对自身“外出就餐时适度点餐或餐后打包”行为的评价较高；近七成受访者“几乎不”或“很少”燃放烟花爆竹；超六成受访者“总是”或“经常”步行、骑自行车或乘坐公共交通工具。调查显示，传统节庆习俗和生活方式中不符合环保理念的行为习惯已发生扭转，绿色生活方式逐渐深入人心。

报告还显示，超五成受访者在购物时未能经常自带购物袋，超四成受访者认为自己在“选购绿色产品和耐用品、不买一次性用品和过度包装商品”行为上做得一般，近八成受访者未能经常改造利用、交流捐赠或买卖闲置物品；近七成受访者认为自己“垃圾分类”做得较差。生态环境部环境与经济政研中心主任吴舜泽表示，在这些方面，公众生态环境行为还有较大提升空间，需从受访者反映的个人层面、政策制度和平台渠道等方面入手，有针对性地予以改善。

本次调查是第一次面向全国公民生态环境行为开展的客观量化摸底。该调查报告将《公民生态环境行为规范（试行）》中的内容与公民生态环境行为逐条进行比照，设计了包括感知、知识、意识和行为四方面指标的问卷方案，面向不同群体集中开展网络问卷调查，回收有效样本13086份。（寇江泽、王一荃）