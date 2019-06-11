5月份自然灾害较同期均值偏轻
出现6次大范围较强降雨
应急管理部近日会同有关部门对5月全国自然灾害情况进行了会商分析。经核定，5月份我国自然灾害以干旱、洪涝、风雹灾害为主。各种自然灾害共造成全国989万人次受灾，12.7万人次紧急转移安置；7000余间房屋倒塌，5000余间严重损坏；农作物受灾面积1313.3千公顷，其中绝收82千公顷；直接经济损失119.6亿元。
总的看，5月份全国灾情较近5年同期均值偏轻，其中，因灾死亡失踪人口和倒塌房屋数量分别减少36%和22%。
其中，南方地区连续降雨致灾较重。5月份我国共出现6次大范围较强降雨天气过程。5月24日以来，南方地区出现入汛以来最强降雨过程，江南、华南、西南地区累计降雨量普遍超过50毫米，广西局地达200—400毫米。受降雨天气影响，广西、福建、湖北、湖南、广东和贵州6省（区）出现较重洪涝灾害，造成的紧急转移安置人数、倒损房屋数量和直接经济损失占全国洪涝总损失九成以上。据统计，5月份洪涝灾害共造成全国359万人次受灾，11.4万人次紧急转移安置；7000余间房屋倒塌，6万间房屋不同程度损坏；直接经济损失60.8亿元。
此外，5月份云南、四川和黄淮等地旱灾较重，干旱灾害共造成全国农作物受灾面积640.1千公顷，直接经济损失28.1亿元；北方局地强对流天气较强；华北西北部分地区遭受低温冷冻灾害，造成内蒙古、河北、陕西、宁夏等地遭受低温（霜）冻害，玉米、土豆等农作物和西瓜、葡萄等经济作物受灾严重，部分温室大棚受损。（记者丁怡婷）
《 人民日报 》（ 2019年06月11日 04 版）
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