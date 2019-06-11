对于不太了解的事情，相比于从网络帖子中“震惊地”获知“真相”，多听听环保部门发布的提示、提供的防治措施，也许就会多些淡定和宽慰

夏天来了，明明天气晴朗，空气质量提示却显示有污染。这是怎么回事呢？要警惕“臭氧污染”了。前不久，北京环保监测中心发布提示，近期首要污染物为臭氧，宜减少或避免午后出行。

尽管臭氧早已被纳入空气质量监测范围，公众对臭氧危害的认知程度还不算太高。其实，臭氧有“好”“坏”之分，平流层中的臭氧是阻挡紫外线的“卫士”，低空中高浓度的臭氧则有危害，会刺激眼睛、呼吸系统等。目前，臭氧污染防治情况还不算太乐观。据统计，2018年全国环境空气质量中，其他污染物浓度同比下降，臭氧浓度却同比上升了。

不久前，大连环保部门发布了一条消息，要求今年5月到9月，当出现臭氧污染时，道路沥青摊铺等作业实行错峰生产，避开光照最强烈的12时到18时。消息一出，有网友点赞，表示从新闻中知道了什么是臭氧污染，也明白了生活中应该如何防护。

对于不太了解的事情，相比于从网络帖子中“震惊地”获知“真相”，多听听环保部门发布的提示、提供的防治措施，也许就会多些淡定和宽慰。网友的点赞，对相关部门也是一个积极反馈：应对臭氧污染，有备方可无患。

在我国，臭氧监测已经实现常态化，并且积累了一些经验。长远来看，控制臭氧污染，重点是减少前体物氮氧化物和挥发性有机物的排放。可以采用的措施有：控制城市机动车保有量，通过采用环保材料等减少家具、涂装行业挥发性有机物排放等。

短期来看，可做的事情也不少。臭氧浓度与光照条件关系密切，阳光强烈的夏日午后，臭氧浓度最易飙升。此次大连市出台错峰生产的规定，就是避免和减少挥发性有机物在阳光最强烈的时段与光照相遇。近年来，每到烈日炎炎的夏季，南京、成都、沈阳、银川等地也都出台了针对性的防治措施。

有句老话说得好，“不怕慢，只怕站”。臭氧污染眼下还无法完全避免，但多想一些法子，把工作做细、做实，一步一个脚印，再硬的骨头也能啃下来。

《 人民日报 》（ 2019年06月11日 14 版）