核磁共振室为何禁带手机、磁卡？

随着磁共振设备的硬件和软件的不断进步，磁共振（Magnetic Resonance Imaging,MRI）检查被广泛应用于临床。值得注意的是，X线、CT、MRI同样是影像学检查，但是由于成像原理和检查技术不同，做MRI检查的准备和注意事项也有所不同。

我们都知道在做X线、CT时，如果患者随身携带金属物品进行检查，会因这些物品掩盖检查部位，影响图像质量及诊断。但是，磁共振检查除了上述原因以外，有些物品甚至都不可以带入检查室。即使在没有检查的情况下也是不可以的，因为它会带来更严重的事件。

含金属的常见物品

银行卡、磁卡、手机、手表、钱包、硬币、钥匙、助听器、别针、小刀、打火机、雨伞，能摘下的假牙、发卡、眼镜、头饰、金属首饰、皮带、金属扣及金属拉链的衣服、文胸、磁疗内衣、磁疗护腰、磁疗护膝、磁贴膏药等。

核磁共振室为啥对金属物说“不”？

下面我们需要简单了解一下磁共振的原理。我们都知道磁铁，并体验过磁铁的吸引力。磁共振设备就是一个具有强大磁场的磁铁，它是由一些线圈通电而产生的强大磁场，就像咱们日常见到的磁铁一样，对金属有很强的吸引力。为了能够提供稳定的场强，这个磁场是一直都存在的，如果金属靠近就会被吸住，即使停止扫描，磁场也是一直存在。现在您明白无论是工作或非工作状态，严禁患者和陪同人员将含铁磁性的物品及电子产品带入磁体间的原因了吧。

将手机、磁卡带入磁体间会怎样？

将金属物品如硬币、打火机、指甲刀、钥匙、发卡等带入磁体间，就会被强大的磁体吸引，它可以从衣服的口袋里以极快的速度即“导弹效应”飞到磁体孔周围。因为速度快极易打到患者的身体上，伤害到患者。若将手机、磁卡、手表等带入，会引起磁卡消磁，电子设备失灵。如果轮椅、铁床、氧气瓶、点滴架及相关监护抢救设备等进入磁体间会引发危险，造成设备损坏，甚至危及人身安全，这些案例国内外都发生过。

做磁共振检查的注意事项有哪些？

1.患者和家属要关注医院的磁共振室宣传栏上的说明和警告，重视阅读预约单的内容。

2.禁止进行磁共振检查的患者有：装有心脏起搏器、人工心脏金属瓣膜、金属人工听骨、神经刺激器、人工耳蜗、妊娠3个月的患者，宫内金属节育环影响图像诊断也不宜做盆腔检查。

3.需根据说明书来证明或进一步核实的体内植入物：冠脉支架、各类金属内支架，动脉瘤夹，静脉滤网，神经刺激器、电子植入物、人工耳蜗、人工关节、金属假肢等。

4.扫描前请将随身携带的金属物品去掉的有：银行卡，信用卡，各种磁卡，手机，手表，钱包，硬币，钥匙，助听器，别针，小刀，打火机，雨伞，能摘下的假牙、假发套，发卡，眼镜，金属首饰，皮带、金属扣及金属拉链的衣服，文胸，磁疗内衣，磁疗护腰，磁疗护膝，磁贴膏药，美瞳及隐形眼镜等。

5.患者在进行检查之前，应该按照医务人员的要求，将身上的所有金属及磁性物品的东西都拿出来，接受金属探测器的检测。有的患者，尤其是老年人，在准备磁共振检查时，由于紧张，即使告知也容易忘了去除全部的金属物品，如假牙套、硬币、钥匙、打火机、别针等，患者的磁疗内衣、保暖内衣等，在检查前不易被发现，这些容易被忽略的内容也要引起大家重视。

6.轮椅、病床、氧气瓶严禁进入扫描室。

为了顺利完成磁共振检查，保证患者、家属和磁共振设备的安全，大家要熟知并遵守安全事项，提前知晓，防患于未然。

文/杨艺(北京友谊医院放射科)