鱼刺卡喉喝醋塞馒头？错啦！

亲朋好友聚餐，免不得边吃边谈开怀畅饮。这时，一根儿鱼刺就有可能让谈笑声戛然而止。吃口馒头噎一下，喝口醋泡一下，用手抠嗓子，把鱼刺吐出来……饭桌上“热心群众”贡献的偏方儿、高招儿，往往适得其反。

大家知道如鲠在喉是很痛苦的，怎么做才是正确的呢？下面介绍9个鱼刺卡喉的小知识。

1.首先吃饭时要细嚼慢咽，避免谈笑，尤其是小孩子，不要边吃边玩。

2.万一鱼刺卡喉了，馒头噎、醋泡、手抠都是不正确的，应该立即停止进食，可以头后仰，含口水在喉咙深部咕噜含漱几次或者刺激咽后壁引起呕吐，可以将扎得不牢的鱼刺吐出。

3.尽量及早就医，详细描述鱼刺扎后的感觉和部位，比如是吞咽时疼痛，还是吞咽时异物感，似针扎一样，再比如鱼刺扎的位置在喉咙的左侧、右侧，还是舌头后面正中的位置；还可以在颈部指出鱼刺的位置高低，协助医生判断有无鱼刺及鱼刺的位置。

4.大家注意就诊科室是耳鼻咽喉科。医生会首先检查口咽部，看鱼刺是否刺入扁桃体，这时可以深吸气，尽量张大口，发“啊”的声音，充分暴露咽腔，配合医生检查。如果恶心得明显，可以按摩合谷穴。

5.如果鱼刺扎得比较深，医生先会拉出舌头，用间接喉镜检查喉咽部，这时尽量把舌头向前下伸出，同时发“衣”的声音。

6.如果间接喉镜检查不满意的时候，医生会喷一些麻醉药在咽喉部，然后经鼻腔或口腔导入多功能喉镜检查，喉镜灵活，视野好，痛苦小，不用紧张，尽量放轻松，而且外用的麻药剂量少，人体吸收比较少，不用担心麻药的毒副作用。

7.如果喉镜检查没看见明显的鱼刺，这时就有两种可能，一种是没有鱼刺，仅是黏膜划伤后出现咽部异物感、疼痛，在喷了麻药后症状会消失，可以观察，近两日吃一些软饭；一种是鱼刺扎得比较深，可能在食道，就要进一步检查了。

8.如果喉镜检查未见鱼刺，但吞咽时疼痛明显，尤其是胸骨后疼痛明显，伴有吞咽困难，就要考虑鱼刺是否扎在了食道，医生会进一步食道造影或食道镜检查。食道有鱼刺往往都是咽喉部鱼刺不当处理或延误治疗导致的为多，所以建议大家鱼刺卡喉后及早就医，不要盲目自行处理，更不要拖延就医。

9.最后强调一点就是，不管是鱼刺划伤黏膜还是鱼刺卡喉取出后，近2-3天都要进食软饭，淡盐水漱口。

文/刘芳（北京康复医院）