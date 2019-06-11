本周六起北京取消医用耗材加成

继2017年4月8日医药分开综合改革后，《北京市医耗联动综合改革实施方案》将于6月15日即本周六正式实施。

这次改革的核心是进一步理顺医疗服务比价关系，覆盖手术、检验、中医、病理、康复、精神等6大类项目。同时，取消了延续多年的医用耗材“加价”，变“卖药品、用耗材”为“提升服务、规范服务”。

北京青年报记者了解到，此次改革的主要内容可概述为“五个一”，即“一降低、一提升、一取消、一采购、一改善”。“一降低”，是指降低仪器设备开展的检验项目价格；

“一提升”，是指提升中医、病理、精神、康复、手术等体现医务人员劳动价值的项目价格；“一取消”，是指取消医疗机构医用耗材5%或10%的加价政策，按医用耗材采购进价收费；

“一采购”，是指实施医用耗材联合采购和药品带量采购；“一改善”，是指改善医疗服务，加强综合监管。

此次医耗联动综合改革的范围是北京市行政区域内政府、事业单位及国有企业举办的公立医疗机构和军队在京医疗机构。

政府购买服务的社会办医疗机构、基本医疗保险定点的社会办医疗机构，自愿申请参加。据统计，全市有近3700所医疗机构参与改革。

核心

取消加成

医用耗材“进价”给患者

继2017年取消药品加成后，本轮改革取消了医用耗材的加成，“加成机制”进一步退出医院。目前，医疗机构收费耗材对患者实行进价加差率收费，耗材进价500元以上的加成5%收费，500元以下的加成10%收费。取消医用耗材加成后，医疗机构将不再收取5%和10%的加成费用，直接按采购进价收费，患者在医用耗材上的花费将会减少。

同时，实施医用耗材联合采购和药品带量采购，将进一步降低药品耗材价格。北京市卫健委主任雷海潮介绍说，北京市实施医用耗材联合采购和药品带量采购的已有探索以及取消医用耗材加成的政策，为改革医疗机构补偿机制、规范调整医疗服务“腾挪”出了空间。目前，京津冀医用耗材联合采购已完成人工关节、心内血管支架等六类耗材采购，价格平均下降15.5%，一年可为北京市节约医用耗材费用约5亿元。

此外，自3月23日起，北京市已正式执行国家药品集中采购和使用试点政策，25种国家集中采购药品价格平均降低了52%，预计全年节省药品费用约15亿元。值得一提的是，在降低大型仪器设备检验项目价格方面，此次改革将取消进口与国产试剂、不同检验方法之间的价格差异，引导医疗机构选用适宜试剂和检验方法，进一步规范医疗服务行为。

医保减负

住院报销封顶线提高至50万和25万

北京市医保局党组书记于学强表示，在医疗服务项目价格方面，降低资源消耗性项目价格，提高脑力体力投入较大的项目价格。此次改革对6类项目进行了规范调整，并将采取综合举措，减轻患者，特别是大病患者和困难群体的费用负担。

一是按照能报尽报的原则，除国家明确规定不予支付的项目外，其他项目均纳入基本医疗保险报销范围。二是为进一步减轻患者个人负担，将配套调整城镇职工及城乡居民住院报销封顶线，分别由30万元、20万元提高至50万元、25万元，自2019年1月1日起执行。同时，对于在此前已超过住院封顶线的参保人员，将由医保信息系统按新政策计算医保应补报金额，6月30日前直接打入参保人员的银行账户，无需百姓自行申报。三是对城乡居民医保参保人员中享受本市城乡居民最低生活保障和生活困难补助人员、享受城乡低收入救助人员、特困供养人员、低收入农户等四类困难人员，大病保险起付线降低50%、报销比例提高5个百分点，即起付线至5万元以内的合规个人自付费用，报销比例由60%提高到65%；5万元以上部分报销比例由70%提高到75%。四是本市城乡居民最低生活保障和生活困难补助人员、城乡低收入救助人员等社会救助对象，医疗救助的门诊、住院、重大疾病全年救助封顶线，分别由6000元、6万元和12万元提高到8000元、8万元和16万元。

针对精神病住院付费，不增加精神病患者住院个人支付费用，仍维持三级医院每人每天20元、二级医院每人每天15元、一级及以下医院每人每天10元的标准不变，改革增支部分将由医保基金承担。

有升有降

手术等六大类项目有所调整

据介绍，本市总体上仍在沿用1999年的医疗服务价格，75%的服务项目价格低于成本。

2017年，首批435项医疗价格启动调整，打破了尘封近20年的医疗服务价格改革僵局。按照国家到2020年基本理顺医疗服务比价关系、取消耗材加成的总体要求，本轮改革中，将中医、病理、康复、精神、手术、检验6类项目同步纳入改革范围，变“卖药品、用耗材”为“提升服务、规范服务”。

改革后对患者负担有哪些影响？根据测算，改革后北京市医疗费用总量基本平衡，考虑到医保报销政策，门诊患者费用基本持平，住院患者费用略有增加。但对患者个体而言，不同疾病患者费用有降有升，比如使用高值耗材较多的病种，费用可能会下降；以技术劳务治疗项目为主的病种，费用可能会有所增加。

对此，相关部门已进行细化分析，对由于价格调整可能引起费用涨幅明显的病种，通过控费、医保政策结合救助政策予以解决，保障低收入家庭及困难群体负担稳定在可负担水平。

根据北京市卫健委统计，此次参与改革的医疗机构中有2800家都在使用信息系统，因而升级改造任务非常繁重。自今年1月起，本市各医疗机构就开始着手进行信息系统升级改造。截至目前，所有使用系统的医疗机构已全部完成了升级改造任务。与此同时，各医疗机构也实现了医务人员医改政策培训全覆盖。

改善服务

慢阻肺患者可在社区享受一个月长处方

值得一提的是，虽然本轮涉及的项目数量较多，但涉及的人群相对较少。同时，北京市卫健委按照改革与改善同步推进、全面提升群众就医获得感的原则，制定了《北京市改善医疗服务规范服务行为2019年行动计划》，明确了5类40条重点任务。

其中包括，更加注重提升服务感受度，推进“一站式”服务，优化门诊预约管理，增加下午出诊医生数量，缓解就诊多集中在上午造成的看病难和交通拥堵，提升住院服务水平，使百姓就医体验进一步提升。

更加注重弥补服务短板，提升急诊急救服务水平，保护患者隐私，改善患者就医环境，推行院内地图导航，提高基层医疗卫生服务能力，使百姓就医需求得到更好响应。针对慢性阻塞性肺病患者，在基层医疗卫生机构推出一个月长处方的便利服务，方便患者就诊，减少患者往返医疗机构的次数。

强化医疗质量管理，保障医护核心制度落实，加强患者安全。合理管控成本，强化控费主体责任，建立费用监测、管控机制，使百姓健康权益得到更好保障。更加注重规范服务行为，严格实施行为规范“负面清单”管理，使居民就医更加安心放心。

此外，北京市市场监督管理部门将切实维护群众合法利益，整顿规范医疗行业价格秩序，严肃治理打击各类价格违法行为。本组文/本报记者 张小妹