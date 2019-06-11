懂得感恩读书才有用
程绍德
贵报6月10日评论《考点外跪谢母亲，这场“加试”该得满分》认为，懂得感恩是收获幸福的源泉。的确，常怀感恩之心，在心中播下仁爱和感恩的种子，收获的将是丰厚品德和奋进人生。
有关青少年奢侈消费的事情，近些年媒体上时有报道。针对此种现象，人们通常都是批评现在的孩子不懂得感恩，不知道体谅父母的辛苦。任何脱离实际的消费都属于不理性的消费，不该成为一种风气或者说是时尚，特别是高消费，更应该彻底杜绝。
勤俭节约是中华民族的优良传统，作为国家未来的接班人的大学生什么时候都不能忘记。最起码，为人之子，对父母也该有一颗感恩之心，没有理由肆意挥霍父母的血汗钱。一个不懂得感恩、只追求个人享受的大学生，书读得再多又有什么用呢？
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn