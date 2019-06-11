贵报6月10日评论《考点外跪谢母亲，这场“加试”该得满分》认为，懂得感恩是收获幸福的源泉。的确，常怀感恩之心，在心中播下仁爱和感恩的种子，收获的将是丰厚品德和奋进人生。

有关青少年奢侈消费的事情，近些年媒体上时有报道。针对此种现象，人们通常都是批评现在的孩子不懂得感恩，不知道体谅父母的辛苦。任何脱离实际的消费都属于不理性的消费，不该成为一种风气或者说是时尚，特别是高消费，更应该彻底杜绝。

勤俭节约是中华民族的优良传统，作为国家未来的接班人的大学生什么时候都不能忘记。最起码，为人之子，对父母也该有一颗感恩之心，没有理由肆意挥霍父母的血汗钱。一个不懂得感恩、只追求个人享受的大学生，书读得再多又有什么用呢？