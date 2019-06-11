大力推广安宁疗护 让生命完美谢幕

国家卫健委即将出台建立完善老年健康服务体系的指导意见，其中将把“安宁疗护”列入老年健康服务体系的一个重要方面。期待各地都能高度重视“安宁疗护”工作，明确目标及推进计划，对设立临终关怀病房的医院明确补贴额度，给予政策扶持。

国家卫生健康委老龄健康司司长王海东6月10日表示，目前中国的安宁疗护机构数量严重不足，难以满足老年人的迫切需求，未来将在第二批安宁疗护试点工作基础上，尽快把安宁疗护在全国全面推开。

世卫组织提出安宁疗护的三条原则是：“重视生命并承认死亡是一种正常过程；既不加速也不延后死亡；提供解除临终痛苦和不适的办法。”也就是说，安宁疗护是通过运用医学与人文关怀的综合诊疗措施，采取止痛、护理等手段，尽量减少临终病人肉体上的疼痛，让他们走得更从容、更有尊严。

目前，我国已经进入老龄化社会，在“健康中国”大战略背景下，如何为全国的老龄人口提供全方位全周期的健康服务，已成为全社会的一个重要议题。现实生活中，不少患者亲属明知自己的亲人治疗无望，仍要求医院救治，有的甚至宁愿倾家荡产，也要延续亲人的生命。结果是，让自己的亲人在生命的最后阶段接受过度医疗，活得很痛苦。医学界统计数据显示，70%以上的癌症晚期患者都有疼痛症状，有些患者会痛不欲生，甚至有自杀行为。究其原因，主要是三个方面：一是爱生恶死的传统观念根深蒂固，一些人片面理解“亲情”“孝道”。二是一些医院为避免不必要的纠纷，过分满足患者亲属的要求，或者出于经济利益的考虑，放任患者接受过度医疗。三是人们重视优生优育，忽视了“优逝”，临终关怀的观念缺乏，安宁疗护的软件、硬件皆严重不足。

近几年，相关安宁疗护的呼吁逐渐增多。今年全国两会上，全国政协委员、北京医院院长王建业指出，很多癌症晚期或罹患恶性肿瘤的病人已经难以医治，应该让他们接受舒缓医疗，从而把紧缺的医疗资源输送给更多有医治希望的人群。

有数据显示：我国每个人一生健康投入，大约有80%用于生命的最后一个月。而在美国，用于临终关怀的每1美元可节省1.52美元的医疗保险费用，节约来源是病人的治疗费、药费、住院费与护理费。我国大力推广安宁疗护，不仅能够让患者走得“安宁”，也能切实减轻患者家庭的负担，还能节省大量的医疗资源。

而且，安宁疗护在一些发达国家已有成熟的发展模式，在我国虽尚未大力推广，但经过试点探索，也已积累了一定的经验。2017年10月，第一批全国安宁疗护试点在北京市海淀区等5个市(区)启动。今年5月，国家卫健委印发《关于开展第二批安宁疗护试点工作的通知》，在上海市和北京市西城区等71个市(区)启动第二批试点……诸如此类，皆表明进一步推广安宁疗护的条件已经基本成熟。

国家卫健委即将出台建立完善老年健康服务体系的指导意见，其中将把“安宁疗护”列入老年健康服务体系的一个重要方面。期待各地都能高度重视“安宁疗护”工作，明确目标及推进计划，对设立临终关怀病房的医院明确补贴额度，给予政策扶持。加大财政投入，加强硬件设施建设，同时大力培养并优待安宁疗护医护人才，为安宁疗护事业的发展夯实基础。

善终既是生命的最高追求，也是生命的基本权利。关键之处在于，患者何时、在什么情况下，由谁来判定患者接受安宁疗护？如果医患之间、患者与其亲属意见不一致，该如何处理？解决这些问题需要广泛讨论，深入论证，充分吸纳民意，尤其是认真听取专家意见。在此基础上，亟待出台相关规范。王海东透露，今年将制定出台安宁疗护进入的指导标准，明确安宁疗护用药指导、专家共识等。期待以严格、科学的标准和严密的操作程序，确保安宁疗护工作在健康轨道上不断前行，尽最大可能地使每一个患者都走得安宁，让每一个生命完美谢幕。