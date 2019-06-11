中小学劳动教育该如何补齐“短板”

据报道，国内外相关调查显示，美国小学生平均每天的劳动时间为1.2小时，韩国为0.7小时，中国小学生平均每天的劳动时间只有12分钟。新华社记者在部分省份采访了解到，中小学生自理能力缺失与劳动意识淡薄现象普遍存在，劳动时间、劳动能力“双赤字”情况突出。

无疑，劳动教育与德、智、体、美教育同样重要。因为，劳动教育不仅是培养学生基本的劳动能力、生存能力，还是树立学生正确的劳动观念和劳动态度的重要路径，也是教育学生热爱劳动和劳动人民的重要手段。但从现实情况来看，劳动教育缺失相当严重。

据记者调查，在家里经常整理房间、打扫卫生、洗碗的小学生不足三成，学生日均家务劳动时间不足10分钟。在学校，以课代劳、以教代劳、以说代劳、以画代劳普遍存在，这并非是“真劳动”。在校外，劳动实践蜻蜓点水、走马观花，实际价值非常有限。

在劳动教育缺失的背景下，即使学生学习成绩再好，也是高分低能，可能连最基本的生活自理也做不到，更谈不上树立正确的劳动观念、热爱劳动了。虽然说社会分工越来越细，生活越来越智能，很多劳动不再需要学生去干了，但最基本的劳动能力不应缺失。

造成劳动教育缺失的原因有很多。从家庭角度来说，家长们处处代劳，不给孩子参与劳动的机会，而且只抓孩子学习，劳动教育自然缺失。从学校角度看，只重视考试成绩和升学率，必然会轻视未纳入考核体系的劳动教育。另外，过去教育政策引导也不够全面。

好消息是，习近平总书记2018年9月首次提出“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”后，“德智体美”四育并举的教育方针正式发展为“德智体美劳”五育并举，“德智体美劳”不仅频繁出现在媒体上，也体现在今年高考语文命题中。

同时，教育部2019年工作要点中明确提出大力加强劳动教育，目标任务是：全面构建实施劳动教育的政策保障体系，开展劳动教育情况考核、评估和督导。工作措施包括：出台加强劳动教育的指导意见和劳动教育指导大纲，修订教育法将“劳”纳入教育方针。

一旦落实上述目标任务，显然小学生每天劳动12分钟所揭示的教育短板有望逐步补齐，我国所积极推动的素质教育将会更加全面，不仅学生劳动能力会提升，而且对于劳动及劳动者的认知也会改变。补齐这一教育短板的关键是政策引导，但不能完全靠政策引导。

政策引导要发挥更大作用必须抓住几个关键点：其一，通过考核、评估和督导，倒逼地方教育部门和学校，为劳动教育留出合理时间，真正重视劳动教育效果。其二，要充分发挥高考、中考这两个“指挥棒”对劳动教育的引导作用。其三，要有相关财政投入。

通过高考、中考中合理增加有关“劳”的内容，有效引导家庭教育补上劳动短板，也有望改变社会劳动实践蜻蜓点水、走马观花的现象。这是因为，很多家长不让孩子劳动只让孩子学习的主要目的是为了未来中考、高考，从“指挥棒”入手就抓住了牛鼻子。

当然，在经济社会快速发展的今天，我们既要重视传统的劳动教育，也要更新对“劳动”的认识，因为如今的劳动与传统意义上的劳动，从内涵到方式已经发生了变化，只有适应时代才能培养学生对劳动的兴趣。

漫画/陈彬