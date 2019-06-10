杭州将新建37个急救站点
按照《杭州市深化院前医疗急救体系建设三年行动计划（2018-2020年）》，浙江省杭州市将新建37个急救站点，提升改造74个急救站点。日前，杭州市卫生健康委、发改委、城乡建委、规划和自然资源局联合发布《杭州市急救中心急救站点建设标准》，对急救站点选址、功能分区、设备配置、救护车专用通道等方面作出明确规定。
《标准》要求，新增普通急救站点的建筑面积要达150平方米，需设置医生、护士、驾驶员、担架员值班室，以及办公室、培训室、药械库房、盥洗室、卫生间和车库。车库要设置3个室内救护车停车位，可同时停放两辆值班车，一辆备用车。新增中心急救站点的建筑面积要按照250平方米设置，能满足3辆值班车、3个急救单元同时值班时使用，在普通站点的基础上还要设置隔离用房。据了解，2018年，杭州市已经完成12个急救站点新建、20个急救站点的提升改造工作，急救站点总数达到86个。（特约记者詹雅）
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