换肠人健康生活20年

前不久，39岁的杨锋在空军军医大学西京医院度过了他第20个“生日”。1999年5月20日，西京医院专家团队实施国内首例活体小肠移植手术，从杨锋父亲身上切取160厘米小肠，移植到短肠综合征患者杨锋体内。20年后，16名换肠人代表从全国各地汇聚西安，为世界存活时间最长的换肠人杨锋共庆“20岁生日”。而像杨锋一样，在西京医院成功接受小肠移植的换肠人共有43名。

1998年，18岁的杨锋因肠扭转坏死接受小肠切除术后，只剩下40厘米小肠（正常人的小肠一般在4米至6米之间），导致短肠综合征，生命垂危，体重只剩下35公斤。要解决靠营养液维持生命的难题，唯一的途径就是实施小肠移植手术。

专家团队查阅国内外大量文献资料，优化制定周密手术方案。1999年5月20日，西京医院23个学科协作，60名医护人员联手，对杨锋父子同时实施手术，先切取杨锋父亲的160厘米小肠，经灌洗后分别与杨锋的血管及肠管吻合。经过10多个小时努力，手术顺利完成，杨锋生命得以延续。

目前，杨锋已成为全世界存活时间最长的活体小肠移植患者，他父亲的身体状况也不错。据西京医院消化外科吴国生教授介绍，移植小肠因受到强烈的免疫排斥和严重感染的威胁，是大器官移植中成功率最低的器官移植类型。特别是活体小肠移植，要从健康人身上切取部分小肠作为供肠移植给患者，手术难度大、要求高。国内首例活体小肠移植病例健康存活20年和系列小肠移植技术的成功，标志着我国小肠移植水平进入国际领先行列。（记者周垚 通讯员孙永旺 任伟锋）