尘肺病保险要重视预防
近日，由中国煤矿尘肺病防治基金会和民盟北京市金融委员会主办的第二届中国相互保险与互助保障发展论坛在京召开。参会代表表示，在社保基本工伤保险、社保大病医疗救助基础上，建议建立以预防为主的尘肺病相互保险体系。
据介绍，截至去年年底，全国累计报告职业病97万多例。其中，大约90%是职业性尘肺病，主要分布在采矿业，并且呈现年轻化趋势。
中国煤矿尘肺病防治基金会副理事长、应急管理部信息研究院副院长杨庆生在论坛上表示，工伤保险建制原则以事后赔偿为主，农村大病医疗救治也以事后治疗为主，无法适应尘肺病重在预防的要求。应综合施策、关口前移，在工伤保险、大病医疗救助基础上建立以预防为主、补充性质、体现互助共济、不以营利为目的的尘肺病相互保险体系。中国相互保险与互助保障发展论坛秘书长闫安说，通过专业化和可持续经营，建立相互保险与公益结合的输血造血机制，可以对已经罹患尘肺病等职业病的弱势群体进行救治救助。（首席记者姚常房）
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