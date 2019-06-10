孙逸仙纪念医院开设青春期内分泌门诊
近日，中山大学孙逸仙纪念医院举行青春期内分泌疾病联合门诊揭牌仪式，成为广东省首家开设青春期内分泌疾病联合门诊的医院。
中山大学孙逸仙纪念医院副院长、内分泌科主任严励教授介绍，绝大多数儿童内分泌疾病是先天性或遗传性疾患，需要终身全程治疗。而在疾病发展过程中，不同年龄段可以表现出各自的临床特点，从小就在儿科内分泌门诊接受治疗的患儿，在青春期已不适合在儿科门诊就诊。儿科内分泌医生必须把接力棒准确交给内科内分泌医生，以更好地管控好他们的内分泌疾病。青春期内分泌疾病联合门诊因此应运而生。（特约记者林伟吟 通讯员张阳 刘昕晨）
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