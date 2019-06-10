日本网红眼药水引争议，买药勿人买亦买
通过海淘或代购入境的药品，却没有进行符合国内标准的分类，如此一来，就可能出现认知偏差和管理漏洞。
我们平常出国旅游除了参观景点放松身心以外，购买一些当地的特产和纪念品也是必不可少的环节。近几年，日本的药妆店就特别受到游客们的青睐。不过，这些遭到疯抢的网红药妆，最近也暴露出了一些问题。据中国之声报道，一些在日本受欢迎的眼药水，在今年4月就已经被加拿大列入了禁售名单。
近年来日本“网红”眼药水在国内越卖越火，不仅海淘或代购的人较多，而且购物网站也很容易买到。有国内专家指出，卖得最好的几款日本“网红”眼药水，内含名为“四氢唑啉”的肾上腺素类药物，具有较强的毒副作用。其实早在多年前，国内医学网站就曾刊文指出，这类眼药水具有很强的肾上腺素类药物作用，可导致血压升高，加重心血管或内分泌疾病。
一边是“网红”标签，一边是国外禁售令和国内专家质疑，究竟该听谁的，很多消费者为此犯了难。由于这几款“网红”眼药水的销路很广，对其负面的报道就很容易引发广泛关注，因此，此消息一出，相关新闻就被推上了热搜榜。
不少消费者将这几款眼药水当成普通药水，用于缓解眼疲劳或眼睛干涩等方面。但它属于针对性很强、使用范围很窄的一款眼药水，只能适用于特定的眼疾患者，假如将这款药水的使用范围无限泛化，相信绝大多数使用者不仅看不到预期的效果，反而可能被其毒副作用所伤害，甚至自己对此还一概不知。
“网红”标签是这几款眼药水持续受到追捧的一个重要原因。然而，其他商品跟风消费或许问题不大，但药品是特殊商品，关系到生命与健康，不应该人云亦云、人买亦买。消费者听不到质疑之声，或与质疑之声不够强烈有一定关系，因此，科普与宣传应该发挥更大作用，让消费者的选择更趋理性。
还要看到，国别不同，药品分类管理的办法也存在很大的差异。比如在日本，药品主要分为第一类医药品、第二类医药品、第三类医药品。这与国内将药品分为处方药和非处方药两大类的分法不同，日本的第一类医药品相当于国内的处方药，但并非完全等同。假如通过正规渠道进口日本药品，首先要对药品进行重新归类。然而，通过海淘或代购入境的药品，却没有进行符合国内标准的分类，如此一来，就可能出现认知偏差和管理漏洞。
日本生产的很多“网红”眼药水，都属于复方制剂。在国内没有相应的眼药水，而国产肾上腺素类眼药水，不少都属于处方药，而处方药是不允许通过网络销售的。因此，这类日本“网红”眼药水是否应该归于处方药的范围，是一个值得探讨的问题。既然这类眼药水的毒副作用较大，将之纳入处方药的监管范围合情合理。若如此，则不仅可以更好地堵住其网售或代购等销售渠道，而且还能提高民众对其毒副作用的认识，为这类“网红”眼药水泼上一瓢冷水。
□罗志华（医生）
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