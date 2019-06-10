美拟停止政府资助的胎儿组织研究

据英国《自然》杂志网站报道，美国卫生与人类服务部（HHS）近日决定，将在目前的胎儿组织供应耗尽后，停止美国国立卫生研究院（NIH）实验室的科学家对胎儿组织的研究工作。政府还将成立一个伦理审查委员会，对那些打算从NIH获取经费、研究胎儿组织的申请进行审查。

自2018年9月以来，HHS一直在审查由其组成机构（包括NIH和美国食品和药品监督管理局）资助的所有胎儿组织研究。这项最新决定遭到了不少科学家的反对，有些研究人员警告说，使用胎儿组织是研究某些健康问题的唯一方式。胎儿组织可帮助科学家了解各种问题，如传染病、人类发育和眼睛疾病等。

南加州大学干细胞生物学家安德鲁·麦克马洪表示：“这一决定会阻碍科学研究。”

麦克马洪正在研究利用人类干细胞培养肾脏的方法。他说，确定是否成功模仿了自然发育过程的唯一方法，是将他们培育的原始器官与胎儿组织中的肾脏进行比较。虽然生物医学研究通常用老鼠替代人类，但小鼠肾脏与人类肾脏的区别太大，无法用于他的工作。

加州大学旧金山分校校长山姆·霍古德在一份声明中说，政府的决定是“出于政治动机而非为科学发展考虑，非常短视”。

目前NIH拨款支持但在其他机构进行的约200个研究项目将不受该政策的影响。不过HHS表示，任何新资助或合同续签都必须提交给一个伦理咨询委员会进行审查。据悉，该伦理委员会将由14—20名成员组成，其中三分之一到二分之一是“在生物医学或行为研究方面取得实质性成就”的科学家。董事会成员将由HHS掌门人亚历克斯·阿扎任命，包括一名神学家、一名伦理学家、一名律师和一名医生。

加州大学圣地亚哥分校神经科学家劳伦斯·戈德斯坦说，这一额外审查将有效地终止联邦资金资助胎儿组织研究。（记者刘霞）