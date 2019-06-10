取消居民个人账户是医保共济改革第一步

国家医保局日前会同财政部印发《关于做好2019年城乡居民基本医疗保障工作的通知》，其中提到，实行个人（家庭）账户的，应于2020年底前取消，向门诊统筹平稳过渡。国家医保局表示，城乡居民医保个人（家庭）账户取消并不会降低居民的医保待遇。（6月9日《北京青年报》）

我国医保基金由统筹基金和个人账户构成。其中，医保个人账户是医保机构为参加基本医疗保险的个人设立的，用于记录本人医疗保险筹资和偿付本人医疗费用的专用基金账户，曾发挥激励等作用，但弊端也越来越明显，包括部分账户资金“沉睡”或用于购物，以及缺乏互助共济功能等。

此次文件明确取消居民医保个人账户具有多重意义。对医保机构来说，由于取消之后不用再涉及个人账户，应该说管理成本会有所下降。对城乡居民参保人而言，今后医保基金保障能力增强了，原因是可以用大家的钱帮助大病患者。从政府角度来讲，可降低医保统筹基金压力和财政压力。

有关部门承诺个人（家庭）账户取消并不会降低居民的医保待遇，这一点很重要。因为医保个人账户资金是参保人“自己的钱”，突然要动个人的钱，自然先要打消个人的顾虑。有此承诺之后，可便于此项改革顺利推进，在2020年底前如期取消个人账户，让医保基金制度更科学合理。

值得注意的是，此次改革并不涉及职工医保。目前职工医保个人账户的现状是，由于资金累积结余较多且缺乏共济功能，不少地方规定职工医保个人账户资金除了本人可以使用外，本人的配偶、夫妻双方父母、子女均可以使用；同时扩大了使用范围和使用区域，增加了个人账户共济功能。

同时也要看到，相比取消居民医保个人账户后统筹基金共济功能变强大，职工医保个人账户改革后的共济作用仍然很有限，仅职工家人才可共用，削弱了医保制度共济功能。为此，不少专家呼吁，无论是居民医保个人账户还是职工医保个人账户，都应彻底取消，以盘活医保个人账户资金。

取消居民个人账户应是医保共济改革的第一步，这一步在2020年底完成后，很可能启动第二步改革，即取消职工医保个人账户，最终让所有医保个人账户资金全部计入医保统筹基金。如此一来，医保互助共济功能比现在强大很多，对参保人、医保机构、国家都是利好。

为何不同步取消居民医保个人账户和职工医保个人账户？具体原因有待决策部门进一步解释。笔者认为，这是遵循了渐进式先易后难的改革逻辑，因为居民医保个人账户容易取消，而职工医保个人账户情况比较复杂。从这个角度看，应当尽快谋划职工医保个人账户改革，以应对老龄化时代的医保挑战。

另外，还应该加快医保基金全国统筹改革步伐。据悉，目前全国绝大多数地区医保基金仍处于市、县级统筹，医保基金难以调剂使用，降低了基金使用效率。对此，全国人大代表庞国明在今年全国人大会议上建议，国家有关部门尽快实行医保基金全国统筹，以真正实现“人人平等享受医保”的目标。

无论是取消所有的医保个人账户，还是实现医保基金全国统筹，都将使医保资金从多个资金池汇聚成一个统一的庞大资金池，不仅将增强医保基金互助共济功能，而且也可增强医保基金抗风险的能力，并有望降低医保基金管理成本和财政压力。所以，期待相关改革尽快启动。