星创视界王智民：近视防控需要通过大数据不断求真、不断修正干预方案

人民网北京6月10日电 （记者崔元苑）6月6日是“全国爱眼日”，由人民健康、星创视界和Airdoc共同举办的66爱眼日近视防控研讨暨近视、视网膜健康双白皮书发布会举行。星创视界董事长王智民在接受采访时表示，近视防控是一个不断寻找解决方案的过程，要有足够的数据来证明哪些干预手段是有效的，通过大数据和样本量的分析研究，再不断修正、优化干预手段。

无论近视防控还是视网膜健康保健，都是一个非常艰巨的社会工程。“作为视光企业，我们和Airdoc合作以后，在去年做了两件最重要的事情。一个是加速筛查设备的布局，二是把设备拓展到门店以外，在全国推动机动筛查和主动筛查，譬如以提供企业福利健康筛查合作的方式，进到企业里面，通过这样的合作，我们今年已经积累了超过10万的样本量。”王智民介绍说。

据王智民介绍，星创视界旗下的宝岛眼镜已经升级为线下健康筛查中心，“最大的好处就是便民。”王智民表示，当筛查设备部署量越来越大的时候，小区走路五分钟、十分钟就可以定期去做一个快速筛查，筛查报告直接通过微信在很短的时间内反馈回来，这对老百姓来讲是最高效、最低成本和最便民的服务，这也符合国家推广的分级诊疗制度。

注重预防和筛查是疾病防控最有效的手段，但是居高不下的近视发病率、低龄化以及各类眼部疾病高发的态势对专业验光师、视光师队伍提出了挑战。据了解，星创视界有全国庞大的验视光专家队伍，每年还在不断增加。当筛查步骤进入到眼底的时候，又会分出很多种，就会需要心血管专家、糖尿病专家。筛查只是告诉顾客病症的风险比例有多高，以便顾客及时就诊。

对于近视的成因，王智民指出，眼轴是决定病理性近视的根本，如果眼轴拉长超过正常的话，近视多少度直接从眼轴长度可以判断出来，这是对近视防控特别重要的指标。当然，近视原因的分析研究非常复杂，因为很多生活方式、生活环境全部是变量。在医学上来讲，包括统计学上来讲很难做，要借助AI算法无限量大的优势，找出路径，也许这才正确。

视觉疾病和视觉健康问题已经被提升到全民重视的高度，上升为国策和国家行动。但是，在商业利益的驱动下，市场上也开始流传“艾灸可以治疗近视”“三个月把眼镜摘掉”“一个方法让近视逆转”等伪科学、虚假宣传、夸大宣传的声音。“在健康知识科普方面，中国的老百姓重视得不够，除非我们建立完整的、正确信息的概念，要不然我们很难找到对的解决方案。现在，我们和人民网等权威媒体合作，就是要把正确的信息透过权威的渠道发布传播给消费者。”王智民称。

“我们今后会不断通过白皮书的形式，及时地把最新的、有意义的研究数据和研究结果通过人民网这样的平台进行发布。对于老百姓来讲，这样的动态数据的发布是一个求真的过程，我们要找到是怎样让患者至少在近视的过程中，通过有效的协助和干预不要进入高度近视，这是一个艰巨的工作。我们找到的原因越多，科普的人群越广，就越能够让老百姓正确认知到怎么帮助孩子。”在王智民看来，这是企业的责任与前进的方向。