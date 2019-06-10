Airdoc创始人张大磊：用AI赋能近视防控 提高国人视力健康认知水平

人民网北京6月10日电 （记者崔元苑）6月6日是“全国爱眼日”，由人民健康、星创视界和Airdoc共同举办的66爱眼日近视防控研讨暨近视、视网膜健康双白皮书发布会举行。Airdoc创始人张大磊在接受采访时表示，希望充分发挥AI作用，既让我国国民正确认识到视力健康的重要性，还能通过快速、科学、便捷的筛查手段保护视力，或者得到有效治疗。

张大磊解释说，现在绝大多数做医疗AI的更喜欢做放射科，因为放射科的算法非常简单，假设从一个照片上识别肺结节，对AI没有挑战，对医生也没有挑战，可以一眼看出来。而像视网膜这类的照片，肉眼看特别容易漏掉，甚至很专业的人看也可能会漏掉。而AI算法可以不放过任何一个病状。对比放射科，视网膜AI应用的社会意义和价值意义会更大一些。

对于全民视力健康筛查的实施，张大磊认为，在当下硬件和设备成本的制约因素之下，没有办法给每个人家里配一个健康筛查体系，那么，我们就需要有一个像毛细血管的网络一样，努力在每个社区附近建立一个集中筛查的中心，筛查中心必须要能够提供专业服务，这要求服务人员要接受过专业的培训，有专业的操作技能，具备一定的健康素养。当然，合作的网点和地域也必须认识到健康筛查的重要性。

在对青少年视力发展影响因素的长期研究与评估中，张大磊指出，除了孩子每天的户外活动时间、近距离用眼时间、平时生活和学习过程、不良的眼睛行为习惯及父母遗传、夜间照明六大因素，还有一些没有那么显著，但是也是相关的因素，比如吃甜食、吃零食、首次阅读年龄、生活的地理区域、和近视也是非常相关的。在我们的算法中，不预设任何因素相关，尽可能采集到各种各样的可能相关的因素，算法会自动抛出来规律，通过这些规律，我们会看到和现实生活当中哪个最拟合，这是随机森林的做法。

近视全民皆知，失明都会恐惧。虽然视网膜疾病高发，可对于视网膜病变以及其破坏性危害，公众的知晓率和重视程度都比较低。据了解，在视网膜健康普及上，星创视界和Airdoc之前做了很多的推动工作，让公众初步意识到视网膜健康的重要性。“现在我们意识到需要更多地帮助大家便利、直接地检查到自己的视网膜健康状况，” 张大磊称，这就涉及到更多的设备、可及性的问题。还要把视网膜筛查报告变成更加通俗易懂。从现有的视网膜的疾病健康和覆盖上面我们会做一些工作。与此同时，我们也会开发一些新的，大多数医生还并没有关注到的一些算法。因为视网膜裸露的血管神经里面有非常多的价值，我们会把新的算法逐步的应用到更多筛查实践当中。