电子烟也致瘾 孩子别碰

电子烟是时尚的“戒烟神器”?多位专家表示,越来越多的研究证据表明,电子烟并不安全,青少年应远离烟草,拒绝电子烟。

“一些电子烟的尼古丁含量很高,电子烟烟雾中的气溶胶也可对健康造成损害,此外还有许多未知物有待研究。”中国疾控中心研究员吴宜群说,有的电子烟广告宣传“无毒、无害”,但实际上网上售卖的某些电子烟,烟油由店主或黑作坊自行勾兑。电子烟网购极为方便,使其成了一些青少年的成瘾工具。“接触电子烟后,容易诱导青少年接触传统卷烟,从而加快吸烟人群的年轻化趋势。”国家卫生健康委规划司爱卫工作办主任李全乐说,青年人群中电子烟日益流行,但目前还没有研究表明电子烟对人体健康有益,相反却有越来越多的研究证据表明电子烟并不安全。

中国疾病预防控制中心发布的2018年中国成人烟草调查结果显示,使用电子烟的人群主要以年轻人为主,15至24岁年龄组人群电子烟使用率为1.5%,获得电子烟最主要的途径是互联网。值得关注的是,与2015年相比,听说过电子烟、曾经使用过电子烟,以及现在使用的比例均有所提高。

中国控制吸烟协会青少年控烟专业委员会主任委员、北京市疾病预防控制中心副主任曾晓芃介绍,为推动青少年控烟志愿者联盟在更大范围内开展活动,经过学校申请或教育部门推荐,中国控制吸烟协会青少年控烟专业委员会审核,现已确认清华大学附属中学等343所学校为全国青少年控烟志愿者联盟学校。（林苗苗 侠克）