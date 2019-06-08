亲手包粽 节味更浓
耿旭静
端午到，粽飘香，粽子市场迎来了销售旺季。从2014年推出至今，出产自南沙本土品牌的“万珠鲜肉粽”为越来越多人熟知，这种用“黑珍猪”做的鲜肉粽今年早已被订购一空，一口气卖出了10万只。
记者近日走访各大超市及农贸市场发现，今年市场上的礼盒装粽子大多平价实惠，在众多口味中咸味粽子、鲜肉粽子更得市民偏爱。
过节吃自家包的粽子也是不少市民的选择。记者在金洲农贸市场留意到，成沓成捆的粽子叶和草绳早已被放在各家门店前最显眼的位置，一斤粽子叶定价从9元至18元不等，草绳则普遍定价为1元一捆。端午节前几天正是这些包粽子必备材料的销售高峰，街坊们陆陆续续前来帮衬。“包粽子用的草绳已经卖断货了。”金洲农贸市场内一家干货店的老板表示。
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