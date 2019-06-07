端午佳节吃粽子  老人、儿童不宜多食

今天是端午节，这一天，民间有赛龙舟、挂蒿草、佩香囊、拴五色丝线等习俗。作为吃货，粽子更是必不可少。不过，这南北方的粽子口味差异较大，有甜有咸，每年端午网络上还会引发一场“甜咸粽子”之争。到底哪种口味的粽子更营养，怎么吃更健康呢？

先说说粽子的原料吧，不管是甜的还是咸的，都以糯米为主料，配以红枣、豆沙、果脯，或鲜肉、腊肉、咸蛋黄等，黏糯清香，品种丰富。中医认为糯米可以健脾养胃，起到滋补作用。但是，不管是甜粽子还是咸粽子，都不能多吃。一方面，糯米容易在短时间内升高血糖；另一方面，糯米有很强的黏性，容易导致积食、胃酸、胃胀。

北京市疾控中心慢病所专家提醒，粽子虽然美味，但有几类人是不宜多吃的：

●老人、儿童和胃肠道疾病患者不宜过量进食粽子，否则容易引起消化不良、腹胀、腹痛、腹泻等症状。胃肠功能较弱者每次吃粽子要适量，建议选择迷你粽。

●咸肉粽子、猪油豆沙粽脂肪含量高，比较油腻，蛋黄粽胆固醇、盐分过高，都不太适合心血管疾病患者。

●甜粽子中的红枣、豆沙等含糖量高，有些人吃粽子的时候还会蘸糖，糖尿病患者不宜食用用。

●粽子的热量与大小和配料有关，一般一个肉粽的热量相当于一碗半至两碗米饭，超重/肥胖人群或正在控制体重的人群要根据自身的身体状态适量食用。

●急性期痛风病人不宜食用含有鱿鱼、干贝、鲍鱼等嘌呤含量高的馅料。胆结石、胆囊炎和胰腺炎的病人不宜吃肉粽、蛋黄粽。

粽子怎么吃更健康？

搭配杂粮食用

想要吃得更健康，我们可以从制作时就开始着手，搭配一些杂粮米、红豆、山药、红薯等，可以增加粗纤维含量，减少胃肠负担。肉粽子虽然越来越受到人们的喜爱，但要控制加入的肉类配料，尽量选用瘦肉或鸡肉。

选择个头小的

吃粽子时可以选择个头小一点的，每次少吃一点。由于粽子提供的营养物质单一，可以搭配清淡的蔬菜、水果等食物，补充膳食纤维，帮助胃肠蠕动，促进消化。

粽子别当早餐

粽子不适合被当作早餐或夜宵食用，最好在两餐之间适量食用。睡前两小时就不要再吃粽子了。另外，空腹也不要吃粽子，以免影响胃肠功能。

热茶热汤消食

吃完粽子，可以喝杯热茶解腻消滞，也可以配上一碗蔬菜汤，如冬瓜汤、竹笋汤、丝瓜汤、萝卜汤等，健胃、消食又通气。