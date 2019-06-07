绿色保健治疗手法，让宝宝更健康

近日，在淳安县妇幼保健院二楼的“小儿推拿中心”，一个个家长抱着孩子在门口排起了小队。推拿床上，小儿推拿师正在为宝宝做着花式“按摩”，宝宝们怡然自得的模样，让宝妈们也无比得舒心。

据推拿中心数据统计，2017年5月至2019年5月，妇保院小儿推拿中心小儿接诊推拿数量已达9600人次。推拿中心除了妇保院的小儿推拿师外，每周周日，还特邀了浙江省级推拿名医许丽教授率领的许家班团队来院坐诊。两年来，小儿推拿这种纯绿色的保健治疗手法，被越来越多的宝爸宝妈认可接受。

推拿中心杨医生表示，推拿中心主要治疗对象针对的是1个月至4周岁的婴幼儿，治疗以小儿推拿疗法和穴位贴敷疗法为主。小儿推拿疗法主要针对感冒、咳嗽、发热、腹痛、腹泻、便秘、呕吐、消化不良、疳积、夜啼、肌性斜颈，以及小儿保健与预防。穴位贴敷疗法则包括春季生长贴、夏季三伏贴、秋季脾胃贴、冬季加强贴，适用于发育迟缓、偏食厌食、消化不良、过敏体质的小儿，也用于治疗支气管哮喘、慢性支气管炎、慢性咳嗽、鼻炎、反复呼吸道感染等呼吸系统病。

每年的3月和10月前后的流感高发季节，也是小儿推拿中心最忙碌的时候，一天的接诊量高达30余人次。与吃药类似的是，要想达到较好的治疗保健效果，小儿推拿也有一个3-5次的治疗过程。如果选择在宝宝感冒初期就介入推拿治疗，效果更为明显。

河南籍的张先生一家是推拿中心的常客，一周带宝宝来接受2-3次的推拿治疗，他们已经足足坚持了一年。宝宝也从一年前的不足16斤长到了现在的26斤有余，个子偏小、体重偏轻、抵抗力差到一生病就要住院的宝宝，在一次次的推拿治疗后逐渐缩小了与同龄人的差距。张先生欣慰地说：“来淳安定居之前，我们在河南就带宝宝接受过类似的康复治疗，听说淳安妇保院开了小儿推拿，毫不犹豫就来了。一年的治疗效果还是挺明显的，不吃药不打针的治疗手法让我们也很放心。接下来，我们还会继续治疗，多多听取专家意见，逐步改变治疗次数和方法，帮助宝宝成长。”

预防接种、体检、抽血化验，走进妇保院，不绝于耳的总是各个科室里传来的宝宝们此起彼伏的哭声。带宝宝来医院，家长们最怕的也是宝宝不配合，哭闹个不停，而小儿推拿中心或许是是医院里为数不多的宝宝不哭不闹甚至可以舒适安睡的科室了。（邵翠 张丽芳）