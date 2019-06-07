北京便利店里可以买药了！据统计，目前北京可售药便利店达24家。

北京24家便利店可卖OTC药物

据北京药监公众号发布信息，近日，朝阳区市场监管局再次批注屈臣氏、苏宁等8家连锁便利店可售乙类非处方药和二类医疗器械。

至此，继2018年12月1日北京市首家便利店售药落户朝阳以来，朝阳区可售药便利店已经增至9家。除朝阳区外，北京多地加快便利店售药布局。据记者初步统计，截至目前，北京市已批准的可售药便利店已达24家。

据北京市药监局官方公众号消息，中石化易捷便利店的《药品经营许可证》审批正在推进之中。预计在不久的未来，北京市民开车去加油站加油时，可以顺带买药了。

便利店售药需要一系列严格程序

去年10月22日，北京市商务委员会、北京市工商行政管理局等七部门联合印发《关于进一步促进便利店发展的若干措施》的通知，其中在改进食品药品经营限制条款里明确提出“连锁便利店可按有关标准申请零售经营乙类非处方药，申请二类医疗器械经营备案的可由企业总部统一配备质量管理人员”。

政策出台后，京客隆迅速在工体东路开出了第一家京客隆便利店售药实体店，成为北京第一家可售药的便利店。

而在北京科技大学院内的北京物美便利店内，健康时报记者看到，药品销售区有板蓝根颗粒、金莲花软胶囊、整肠生、体温计、血压仪等常见的乙类非处方药和家用医疗器械。

随着便利店售药的逐步展开，一些市民也担心其安全性。据北京药监消息，便利店想取得《药品经营许可证》需要一系列严格程序。药监部门通过召开研讨会、实地走访、问卷调查、网络征集意见建议等方法，确定连锁便利店售药试点范围，形成试点名单，逐步有序的发放许可证。另外，药监管理部门将“责任监管”与“智慧监管”相结合，将售药便利店纳入药品监管风险等级评估、诚信等级评估等平台，确保百姓用药安全。