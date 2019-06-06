倒计时！博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会6月10日开幕

博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会将于6月10-12日在山东青岛召开，大会设置开幕式暨全体大会、28场分论坛、4场创新项目路演会、16场重要活动以及全球健康博览会开幕式等活动。

目前大会的各项筹备工作正在有序、稳步推进，各方积极参与大会。截止到当前，大约有50多个国家和地区的共2000多名代表报名参会。日本前首相福田康夫、韩国前总理韩升洙和新西兰前总理希普利确认参会；柬埔寨卫生大臣蒙文兴、埃及卫生部长扎耶德、新加坡卫生部长颜金勇、英国政府首席卫生官戴维斯等出席大会；世界卫生组织、世界知识产权组织、红十字会与红新月会国际联合会、全球疫苗免疫联盟、国际电信联盟和比尔及梅琳达·盖茨基金会等国际组织负责人确定与会；外交部、国家卫生健康委员会、国务院国有资产监督管理委员会、国家市场监督管理总局、国家医疗保障局、中国工程院、国家中医药管理局、国家药品监督管理局、中国残疾人联合会和中国红十字会等部委和人民团体相关领导确定与会；山东省省委书记刘家义、省长龚正、宁夏回族自治区主席咸辉、海南省省长沈晓明、上海市副市长宗明、湖南省副省长吴桂英、甘肃省副省长何伟、青岛市市委书记王清宪、市长孟凡利等确认参会。以上重要嘉宾的名单会随大会进程有新的变化。

我们相信，在各方的共同努力下，此次全球健康论坛大会一定会成功召开，并为世界健康事业和健康产业的发展贡献智慧和力量。

（来源：博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会官网）