博鳌亚洲论坛首届全球健康论坛大会将于青岛召开

新时代：全球健康论坛大会应运而生

全球健康论坛是博鳌亚洲论坛于2018年发起成立的健康领域高端对话与合作平台。博鳌亚洲论坛全球健康论坛首届大会定于2019年6月10至12日在中国青岛举行。

大会口号是“人人得享健康”，以“健康无处不在 可持续发展的2030时代”为主题。主要日程包含：大会开幕式、28场分论坛、4场创新项目路演会（含90个大健康创新项目）、16场重要活动以及全球健康博览会开幕式。目前已有243名嘉宾完成参会注册，包括多国前政要、院士、卫生部长、国际组织的官员等。此外，学术领域的主持人和演讲嘉宾，创新和健康领域的企业家、投资家和科学家也将作为嘉宾出席，将就“实现全民健康”“创新促进健康”“健康融入所有政策”等议题与国际同行开展交流对话，参会人员预计将有2000多人。

作为博鳌亚洲论坛倾力打造的世界级思想领导力平台，全球健康论坛大会将汇聚与医药健康行业和大健康跨界领域相关的各国政府部门、国际组织、专家学者、企业集团、新闻媒体共商发展大计，未来必定成为国际影响力巨大的健康盛会。

博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会

新挑战：全球健康论坛大会乘势而上

作为大健康领域2019年中国举办的最受瞩目的会议之一，全球健康论坛大会由开幕式大会、28个分论坛、90个大健康创新项目路演、全球健康博览会等多项活动构成，博鳌亚洲论坛咨委、世界卫生组织荣誉总干事陈冯富珍博士担任大会主席。

新聚焦：全球健康博览会普惠市民

全球健康论坛大会不仅吸引世界目光、聚集专业力量，拥有极高规格的全球健康博览会，也将在大会期间同时举办。届时，拥有两万平方米超大展示空间内绿色食品、保健品、便携式可穿戴设备均将亮相，还将引入疾病互助联盟、健康公益基金等公益项目，以期最大程度地将会议成果普惠广大民众。

新起点：全球健康论坛大会岛城启航

博鳌亚洲论坛是一个非政府、非营利性的国际组织，中国海南博鳌作为论坛总部的永久所在，从2002年起，论坛每年定期在博鳌召开年会，这也是论坛最为重要的会议。除年会外，论坛还不定期召开各类专题会议，并为论坛会员举办各种小范围、高规格的政企对话会、沙龙等。这类活动，并不局限于博鳌一地。

以2018年为例，博鳌亚洲论坛就曾在香港举办“博鳌亚洲青年论坛”，并在首尔、罗马、金边、万象等世界各城市召开不同主题的会议。因此，博鳌亚洲论坛的活动只在博鳌一地举行，是不知情者产生的误解。

经过审慎考量，首届全球健康论坛大会最终花落青岛，这座海滨城市，也首次成为博鳌亚洲论坛相关活动的承办地。

作为中国14个首批沿海开放城市之一，过去40年间，青岛始终走在改革与开放的前沿，它是滨海度假旅游城市，是国际性港口城市，是国家历史文化名城，同时也是著名的健康疗养胜地。

去年六月，青岛成功举办了上合峰会，向世界展示了现代化青岛的独特魅力，同时跻身“峰会城市”之列。良好的地理环境，赋予青岛宜人的气候与风景；开放、进取的态度，则令青岛备受各类展会青睐。大会选址青岛，源自对自然、人文、经济等因素的全方位考虑，大会也相信，这个新兴的国际化都市，必将给与会者带来美好的体验与回忆。

世界卫生组织荣誉总干事、博鳌亚洲论坛咨询委员陈冯富珍

新意志：全球健康论坛大会共话健康

借助博鳌亚洲论坛长期厚积的影响力，GHF大会将通过科学、专业和有针对性的全球推广，打造国际卫生健康界的重要思想领导力平台，提升中国在“全民健康”全球议题上的影响力，带动中国、新兴经济体和国际社会协力寻求可持续发展的解决办法，应对人类在卫生健康领域和社会发展方面的挑战。

大会研讨的议题涵盖全球卫生健康领域的突出问题，旨在为解决人类面临的诸多生命健康挑战寻求公共政策和产业层面的解决办法。

新思想：全球健康论坛大会议题碰撞

首届博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会以“健康无处不在 可持续发展的2030时代”为主题，围绕“实现全民健康”、“创新促进健康”、“健康融入所有政策”三大主题设置了28场精彩的分论坛，与国际同行开展交流对话，内容涉及生命科学、生物医药、健康产业政策、互联网医疗等多个领域，这也是对国际社会在健康领域共识的推动。

其中“老龄化”、“可持续融资、医疗保险系统与扶贫”、 “传统医学”、“慢性非传染性疾病时代的初级卫生保健”等一系列以“实现全民健康”为主题的分论坛，以其立足高远的行业视角和扎根现实的人文关怀获得各界广泛关注。

“创新促进健康”分论坛中，哈佛大学福赛斯学院院长施文元将主持微生物组学国际研讨会，微生物及免疫学家、美国科学院院士Jeff F. MILLER，哈佛大学医学院教授、美国科学院院士John MEKALANOS，美国Brigham Health International 副总裁Mark DAVIS，中国科学院青岛生物能源与过程所研究员、单细胞研究中心主任徐健，微娃营养CEO、IMD瑞士国际商学院校友会顾问委员会全球副主席徐琳，安芙兰资本创始人周伟丽等嘉宾将发表演讲并进行相关主题讨论。

“实现全民健康”分论坛中，传统医学、老龄化以及“应对突发卫生事件、新发和地方性传染病的能力建设”将作为主要议题进行讨论，世界卫生组织驻华代表、前世界卫生组织欧洲区办公室非传染性疾病(NCDs)与生命历程中的健康推广部门负责人高力博士，将主持“慢性非传染性疾病时代的初级卫生保健”这一议题的讨论。

“健康融入所有政策”分论坛中，英国政府首席卫生官戴姆·萨利·戴维斯将主持“抗菌药物耐药性”这一议题的讨论；日内瓦国际关系与发展学院全球卫生中心主任伊洛娜·基可布什博士责将负责“健康城市”议题的主持工作；国际非传染性疾病联盟首席执行官凯特·丹博士将主持“慢性非传染性疾病的风险因素”议题的讨论。

英国国家首席医疗官戴姆·萨利·戴维斯

新力量：全球健康论坛大会嘉宾发声

届时，世卫组织重要国家代表、重要卫生国际机构和非政府组织代表、知名企业和专家以及著名医疗机构代表将会参加大会。国际上新医疗、新医药、新业态和新技术等方面的著名生产、研发和推广企业也在受邀之列。

（来源：博鳌亚洲论坛全球健康论坛组委会、青岛日报）