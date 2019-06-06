博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会简介
博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会于2018年7月18日在北京正式成立，旨在通过协调公共政策，促进产业发展，应对人类健康挑战，增强国际卫生合作中的亚洲声音。论坛首届大会将于2019年6月10日至12日在山东省青岛市举行。
本次大会主题是：“健康无处不在——可持续发展的2030时代，人人得享健康”，将就“实现全民健康”、“创新促进全民健康”及“健康融入所有政策”三大领域开展对话，具体议题包括“可持续融资、医疗保险系统与扶贫”、“老龄化”、“应对突发卫生事件、新发和地方性传染病的能力建设”、“抗菌药物耐药性”、“健康城市”、“新技术在健康行业的应用”、“厕所革命”、“传统医学”、“慢性非传染性疾病时代的初级卫生保健”等。
大会将邀请全球健康领域专家、医院管理人员、卫生投资专家和企业界人士等800余人与会。
（来源：博鳌亚洲论坛全球健康论坛组委会）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn