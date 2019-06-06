博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会简介

博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会于2018年7月18日在北京正式成立，旨在通过协调公共政策，促进产业发展，应对人类健康挑战，增强国际卫生合作中的亚洲声音。论坛首届大会将于2019年6月10日至12日在山东省青岛市举行。

本次大会主题是：“健康无处不在——可持续发展的2030时代，人人得享健康”，将就“实现全民健康”、“创新促进全民健康”及“健康融入所有政策”三大领域开展对话，具体议题包括“可持续融资、医疗保险系统与扶贫”、“老龄化”、“应对突发卫生事件、新发和地方性传染病的能力建设”、“抗菌药物耐药性”、“健康城市”、“新技术在健康行业的应用”、“厕所革命”、“传统医学”、“慢性非传染性疾病时代的初级卫生保健”等。

大会将邀请全球健康领域专家、医院管理人员、卫生投资专家和企业界人士等800余人与会。

（来源：博鳌亚洲论坛全球健康论坛组委会）