首届博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会围绕“实现全民健康”、“创新促进健康”、“健康融入所有政策”三大主题设置了28场精彩的分论坛。

其中，“青年健康论坛”、“康复大学建设研讨会”、“抗菌药物耐药性”、“健康城市”、“慢性非传染性疾病的风险因素”和“地球健康”等一系列以“健康融入所有政策”为主题的分论坛，以其立足全局的战略视角和至关重要的行业影响获得各界广泛关注。接下来，我们就将目光锁定2019年博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会“健康融入所有政策”主题分论坛，看看有哪些亮点！

博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会

青年健康论坛

青年人在大健康行业的发展中具有重要地位，青年人的发展关乎到大健康行业的未来，把青年的“大健康”行动同全球卫生健康事业进行融合，围绕“青年责任”、“大健康”和“全球健康”进行讨论交流，有助于促进大健康行业的快速发展，也有助于青年的能力培养，增强青年对全球卫生健康事业的责任感和使命感。

本场分论坛由世卫组织可持续发展目标与健康问题亲善大使主持人周柳建成主持，联合国人口基金驻华代表洪腾，世界卫生组织驻华代表处疾病控制与药品协调员施南，马拉维大学医学院学生会主席Glory Sefu，首都医科大学附属北京世纪坛医院神经外科副主任关峰，联合国难民署驻华副代表Vivian Tan，原卫生部副部长、中国工程院院士王陇德，北京大学全球卫生系助理教授尹慧等嘉宾将进行主题讨论。

康复大学建设研讨会

康复是生命的重建。建设康复大学是积极应对人口老龄化、提高人民生活质量、提升国家康复事业水平的重要举措，是培养康复人才的重要途径，也是推进预防、医疗、康复整体发展的重大选择。康复大学的高起点起步、高水平建设、国际化发展，需要集合多方智慧和技术支持。本场分论坛我们将分享国际康复先进理念、科学研究成果、人才培养经验;交流康复大学建设构想；共同探讨康复专业人才培养、成果转化和产业发展等问题。

本场分论坛由国内外相关政要和专家将作为嘉宾并进行主题讨论。

抗菌药物耐药性

由于抗生素等药物的滥用，抗菌药物耐药性日渐成为疾病治疗的一道难关。各国都在寻求降低抗菌药物耐药的发生率和应对抗菌药物耐药问题的有效手段。本场分论坛将邀请各国政要、专家学者和商业人士共同探讨应对手段，以期通过群策群力，集聚各国经验和智慧，为抗菌药物耐药性问题提供新思路新方法。

本场分论坛由英国政府首席卫生官戴姆·萨利·戴维斯主持，中国工程院院士，现任国家食品安全风险评估中心研究员、总顾问陈君石，世界卫生组织抗微生物药物耐药性问题机构间主任Marc SPRENGER，清华大学药学院院长、全球健康药物研发中心主任丁胜，Stephanie S. CRISTIN、郑志杰等嘉宾将发表重要演讲并进行主题讨论。

健康城市

打造健康城市将有助于大量的城市居民过上更健康、更安全的生活，健康城市的设计离不开政策的支持，本场分论坛将探讨如何将这一理念融入与之相关的所有政策，促进以人为本的城市设计，提高城市居民的健康水平。

本场分论坛由日内瓦国际关系与发展学院全球卫生中心主任伊洛娜·基可布什主持，世界卫生组织东地中海区域主任艾哈迈德·阿尔·曼达里，新加坡国立大学公共卫生学院终身教授和创院院长Chia Kee SENG，联合国驻华系统协调员Nicholas ROSSELINI等嘉宾将发表重要演讲并进行主题讨论。

博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会青岛推介会

慢性非传染性疾病的风险因素

食物、营养与体育运动与我们日常生活息息相关。除了全球食物短缺与食物安全等问题外，随着加工食品数量不断增多、城市化和不健康的生活方式导致慢性非传染性疾病患者显著增加。探讨如何在相关方面融入健康概念，以应对慢性非传染性疾病的风险刻不容缓。本场分论坛将邀请各国政要，专家学者及商业界人士共同探讨相关问题。

本场分论坛由国际非传染性疾病联盟首席执行官凯特·丹主持，香港特别行政区卫生署署长Constance Chan，奥运冠军、乒乓球大满贯得主、河南邓亚萍体育产业投资基金创始人邓亚萍，北京大学公共卫生学院卫生政策与管理系教授郭岩，西澳大利亚科廷大学名誉教授、公共卫生宣传学会会长Mike Daube，新西兰梅西大学健康学院社会及健康研究教授与SHORE & Whariki研究中心联合主席莎莉·凯斯韦尔，日内瓦国际关系与发展学院全球卫生中心主任伊洛娜·基可布什等嘉宾将发表重要演讲并进行主题讨论。

地球健康

近年来，环境污染、生态退化、气候变化和生物多样性减少等全球生态问题日渐严重，导致卫生健康部分问题朝着复杂多变的方向发展。应对全球卫生挑战的同时，也要关注全球生态环境的变化，保护地球生态环境。全球各国必须共同重视这一问题并探讨行之有效的政策来保护地球健康，进而保护人类健康。

本场分论坛由，香港大学李嘉诚医学院行政助理院长林光汶主持，悉尼大学公共卫生学院的首任星球健康教授、联合国大学全球卫生国际研究所前主任Anthony CAPON，卡尔斯鲁厄理工学院兼职教授、柏林全球卫生研究所联合创始人奥利·多林，清华大学地球系统科学系主任、教授、理学院院长宫鹏，香港大学李嘉诚医学院院长、施玉荣伉俪基金教授席（民众健康）教授梁卓伟和吴美青等嘉宾将进行主题讨论。

医疗人才建设与健康服务产业发展

医师队伍体系建设是全民健康道路上的重中之重，本场分论坛将围绕人才、教育，政策等因素，以高等教育为源头，以人才培养为核心，以专业政策为推力，全面推动专业医师队伍体系建设，促进大健康行业的长远发展。

（来源：博鳌亚洲论坛全球健康论坛组委会）