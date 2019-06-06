首届博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会围绕“实现全民健康”、“创新促进健康”、“健康融入所有政策”三大主题设置了28场精彩的分论坛。

其中“互联网医疗的未来”、“创新技术在生命科学领域的发展及应用”、“中欧生命科学创新对话”、“微生物组学国际研讨会”、“互联网时代的机遇与挑战”、“新技术在健康行业的应用”、“蓬勃发展的健康技术：疟疾案例研究”和“厕所革命”等一系列以“创新促进健康”为主题的分论坛，以其立足前沿的行业视角和开拓创新的时代气魄获得各界广泛关注。

北京专家会议

我们就将目光锁定2019年博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会“创新促进健康”主题分论坛，亮点纷呈，提前剧透——

互联网医疗的未来

随着移动互联网的不断迭代发展，特别是5G时代的到来，应用互联网等信息技术拓展医疗服务空间和内容。构建覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化医疗服务模式，新的医疗服务将发生重大的结构性变化。互联网+医疗领域技术创新，推动医疗数据的统一和互联互通，进一步助力医生协作网络，促进医疗资源的深入融合，为全球医生赋能。

本场分论坛由南昌大学第一附属医院院长张伟主持，中国移动通信集团有限公司政企客户分公司总经理戴忠，中国医院协会会长、原国家卫生和计划生育委员会副主任刘谦，国家卫生健康委员会远程医疗管理与培训中心办公室主任卢清君，国家卫生健康委员会规划发展和信息化司司长毛群安，乔治全球健康研究院（中国）高级研究员田懋一，国家医疗保障局规划司司长王文君，中卫佰医科技有限公司联合创始人袁玉平，中国卫生信息学会远程医疗信息化专委会主任委员赵杰，江西省上饶市人民医院远程会诊中心郑德富等嘉宾将进行主题讨论。

创新技术在生命科学领域的发展及应用

21世纪是生命科学的世纪，创新技术爆发式的产生与应用，带来了生命科学领域产品及解决方案的出现。细胞免疫疗法、蛋白组学研究、3D打印、连续化制造及人工智能的应用，极大处理促进了生命科学产业的发展。本次分会将就生命科学领域前言创新技术的发展及产业转化进行讨论，以期对相关技术的应用者有所启迪和裨益。

本场分论坛由新西兰皇家科学院院士，清华-伯克利深圳学院精准医学与公共健康中心执行主任Peter E Lobie主持，AOT创始人Alfredo BRUNO，洛桑理工学院蛋白质组学研究中心主任、斯坦福医学院客座教授Hilal LASHUEL，国际外科、消化科和肿瘤科医师协会主席，及日本红十字会医院院长幕内雅敏，美国Mira公司联合创始人及首席执行官Sylvia KANG，微娃营养CEO、IMD瑞士国际商学院校友会顾问委员会全球副主席徐琳等嘉宾将进行主题讨论。

中欧生命科学创新对话

欧洲是全球生物医药产业的集中区域，自90年代发展至今，通过创新及国际化的推动，涌现出一批优秀的生物医药产业园区。就生命科学领域的创新对话，中欧科学家及企业家的交流，不仅可以进行经验上的互补，同时也可以推动开展进一步的合作。

本场分论坛由欧洲生物医药协会主席Ahmed Bouzidi主持，英国G-MED 公司创始人高荣辉，深圳华大生命科学研究院执行副院长刘心，德国Medical Valley 管理团队执行负责人Martin REIMER，瑞士联邦理工大学名誉教授Pierre VOGEL，瑞典皇家科学院青年院士吴耀文，浙江省健康产品安全研究会委员、杭州拜善晟生物科技有限公司总裁王喆明，国际乳联（IDF）专家委员会中国委员、伊利集团总裁助理兼创新中心研发负责人云战友等嘉宾将进行主题讨论。

微生物组学国际研讨会

微生物对人类健康的影响目前已在全球范围内被证明，特别是当存在潜在疾病的时，从抵抗力到感染，再到我们对癌症、自身免疫和过敏等慢性疾病的反应以及对新陈代谢和神经功能的影响，微生物的痕迹无处不在。

本场分论坛由哈佛大学福赛斯学院院长施文元教授主持，微生物及免疫学家、美国科学院院士Jeff F. MILLER，哈佛大学医学院教授、美国科学院院士John MEKALANOS，美国Brigham Health International 副总裁Mark DAVIS，中国科学院青岛生物能源与过程所研究员、单细胞研究中心主任徐健，微娃营养CEO、IMD瑞士国际商学院校友会顾问委员会全球副主席徐琳，安芙兰资本创始人周伟丽等嘉宾将进行主题讨论。

互联网时代的机遇与挑战

随着人类科技的进步和对健康问题的日益关注，越来越多的创新技术运用在与健康相关的方面。通过探讨如何健全健康技术方面的制度管理、健全相关法律法规等，能够有效管控健康技术对伦理、法律和社会的不利影响。

本场分论坛由国际电信联盟电信发展局信息通信技术应用协调员哈尼·埃斯坎达主持，实验心理学家、利物浦大学高级讲师艾玛?博伊兰，世界卫生组织总干事办公室高级顾问道格拉斯?贝彻，IBM公司医疗保健领域的人工智能项目Watson健康副首席健康官员Irene Dankwa-MULLAN，以色列Clalit 研究所创始董事Ran D BALICER，国际电信联盟标准化部门第16研究组顾问西芒·坎波斯，百度公司AI创新业务部首席架构师许言午等嘉宾将进行主题讨论。

新技术在健康行业的应用

人工智能、肿瘤免疫疗法等在大健康领域已经得到了一定的应用，探讨增加创新技术对健康的贡献，有助于提升人类生活品质，实现可持续发展目标。

本场分论坛由前世界卫生组织总干事办公厅主任伊恩·史密斯主持，世界卫生峰会主席德特勒夫·甘滕，洛桑联邦理工学院（EPFL）蛋白质组学研究中心主任Hilal LASHUEL，日本科学院院士、神户国际医疗中心理事、原京都大学附属医院院长田中紘一，世界知识产权组织品牌和设计部门副总干事王彬颖，上海医学创新发展基金会理事、秘书长王波等嘉宾将进行主题讨论。

蓬勃发展的健康技术：疟疾案例研究

相比较而言，发展中国家亟需低成本并易于普遍实施的创新医疗解决方案，来解决电力短缺、交通不便、医疗资源分配不均等问题。探讨交流这些技术的国际合作有利于全球健康状况的改善。

本场分论坛由世界卫生组织疾病控制部门全球疟疾规划司司长佩德罗?阿隆索主持，遏制疟疾伙伴关系（国际组织）首席执行官阿布杜拉曼尼·迪亚洛，上海复星医药（集团）股份有限公司董事长、执行董事陈启宇，杜克大学全球卫生研究所所长Christopher PLOWE，

比尔及梅琳达·盖茨基金会疟疾项目主任菲利普?威尔克霍夫，国际药品采购机制（Unitaid）执行主任勒里奥·马莫拉，世界卫生组织全民医保、传染性疾病与非传染性疾病事务助理总干事任明辉，抗艾滋病、结核和疟疾全球基金(Global Fund)新兴市场部门负责人许铭，世界卫生组织法律咨询顾问办公室高级法律官员伊萨·马塔，全球健康创新技术基金会（GHIT基金）主席中谷比吕树等嘉宾将参与讨论。

厕所革命

比尔及梅琳达·盖茨基金会提出“新世代公共厕所”方案，试图解决全球每天都有人因为缺乏卫生的厕所由此带来的疾病付出代价、丢掉尊严的问题。希望通过这样的启发，群策群力以创新思维提出更完善更利于全球普及的此类方案。

本场分论坛由中国中央广播电视总台主持人田薇主持，泰国暹罗化工集团（SCG Chemicals）厕所革命项目负责人Attawut KUMKRONG,南非水利研究委员会水利用和废水管理处执行主管Jayant Narsee BHAGWAN，比尔及梅琳达·盖茨基金会北京代表处首席代表李一诺，塞内加尔粪便污泥市场建设项目主管Mouhamadou GUEYE，前联合国艾滋病规划署艾滋病社区参与高级顾问莎莉·史密斯，比尔及梅琳达·盖茨基金会北京代表处副主任、健康与创新部门负责人吴文达等嘉宾将进行主题讨论。

新智能 ·新智造：互联网时代的医疗创新与发展

智慧医疗正在成为“健康中国”战略发展的新动能，人工智能、大数据、物联网等新技术层出不穷，大健康产业结构将发生巨大变革。凝聚全球智慧，推动建立共生共赢的大健康产业生态圈，是推动行业升级发展的必经之路。

全球医疗创新项目在中国的机遇与挑战

全球医药健康市场正发生深刻变革，通过创新实现转型升级是未来发展的必经之路。加速创新医药产品的准入、创新与成果转化等一系列政策措施的出台，推动大健康产业国际合作。生物医药、生物医学工程、精准诊疗、智慧医疗等领域风头正劲。

针对国内外大健康产业创新项目落地困难的现状，本场分论坛将围绕政策、产业、资本等角度进行探讨，为全球大健康产业创新项目的落地提供有效支撑。

博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会青岛新闻发布会

（来源：博鳌亚洲论坛全球健康论坛组委会）