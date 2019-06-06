揭秘首届博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会 新趋势、新亮点

首届博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会围绕“实现全民健康”、“创新促进健康”、“健康融入所有政策”三大主题设置了28场精彩的分论坛。

其中“老龄化”、“可持续融资、医疗保险系统与扶贫”、“中日生命科学与医养健康产业发展”、“传统医学”、“慢性非传染性疾病时代的初级卫生保健”等一系列以“实现全民健康”为主题的分论坛，以其立足高远的行业视角和扎根现实的人文关怀获得各界广泛关注。

接下来，就将目光锁定2019年博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会“实现全民健康”主题分论坛，看看有哪些亮点！

应对突发卫生事件、新发和地方性传染病的能力建设

在全球化影响下，建立和维持具有应变能力的卫生系统对于国际社会和各国变得愈发重要。本场分论坛将由世界卫生组织卫生应急计划区域应急主任、卫生安全及突发事件司司长负责人李爱兰主持，瑞士发展与合作署全球健康项目副主任Erika PLACELLA，葛西健等嘉宾，并讨论应对突发卫生事件、新发和地方性传染病的能力建设。

实现全民健康——可持续融资、医疗保险系统与扶贫

实现全民健康需要充足和可预测的持续投资、完善的医保系统和扶贫措施。本场分论坛将就完善基本医疗保障体系与投资展开讨论，致力于让更多的人享有基本医疗卫生保障。

本场论坛由香港大学李嘉诚医学院行政助理院长林光汶主持，世界银行东亚及太平洋大区健康、营养及人口全球实践主管Enis BARIS，北京大学公共卫生学院院长、北京大学中国卫生发展研究中心执行主任孟庆跃，国际卫生政策项目基金会副主席、健康干预和技术评估基金会副主席Suwit WIBULPOLPRASERT，香港理工大学金融科技中心项目主管朱雅蕾等嘉宾将进行主题讨论。

老龄化

老龄化问题亟待积极应对。本论坛将探讨老龄化问题，分享国际上在退休政策、养老金制度、保险制度、看护及社区养老制度等方面政策上的成功经验和失败教训，寻找实现健康老龄化的最优解。

本场分论坛由欧洲创新与技术研究院首席顾问约翰·比尔德主持，新加坡国立大学公共卫生学院创始院长、终身教授Chia Kee Seng，刘岳、刘德培、Peizhen Fan、日本国际协力机构（JICA）人类安全和全球卫生副主席户田隆夫等嘉宾将并进行主题讨论。

实现全民健康——慢性非传染性疾病时代的初级卫生保健

提高疾病预防、筛查率，倡导健康的生活方式，加强初级卫生保健能力和基础设施建设，是本场分论坛的宗旨。

本场分论坛由世界卫生组织驻华代表高力博士主持，世界糖尿病基金会（WDF）董事会主席安尼尔·卡普，以色列Clalit 研究所创始董事Ran D BALICER，高天磊，Kim SWEENY，颜金勇等嘉宾将进行主题讨论。

传统医学

传统医学是中华文明的瑰宝，在世界范围内的疾病防治领域独树一帜，促进传统医学国际化，是新时代传统医学新的使命。本场分论坛将促进传统医学在世界范围内安全、有效地推进，并号召各个国家将传统医学纳入国家保健系统。

本场分论坛由国家中医药管理局国际合作司司长负责人王笑频主持， 中国中医科学院院长黄璐琦，克里斯托弗·古藤博纳，吴汉昇，福建中医药大学校长李灿东，苏·玛丽，于文明，世界卫生组织总部传统医学、补充医学与整合医学处主任张奇等嘉宾将进行主题讨论。

实现全民健康——中日生命科学与医养健康产业发展

随着老龄化进程的加快，老年人的生活照护、医疗服务和康复护理等方面的刚性需求不断增加。医疗、护理、照料等围绕高龄老人刚性需求的服务将成为下一个风口。日本作为较早进入老龄化的国家，在医养结合方面有着成功的探索。借鉴日本的成熟经验将会给发展医养结合的养老模式带来积极启发。

本场分论坛由中国健康管理协会理事，中康国际健康管理中心院长金刚主持，美国杜克大学全球健康研究中心慢性病科研室主任阎丽静等嘉宾将进行主题讨论。

（来源：博鳌亚洲论坛全球健康论坛组委会）