博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会即将召开

博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会

大会简介

首届博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会（以下简称GHF大会）由博鳌亚洲论坛、山东省人民政府联合主办；博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会组委会、青岛市人民政府承办；世界卫生组织以及中华人民共和国国家卫生健康委员会、国务院国有资产监督管理委员会、国家市场监督管理总局、国家医疗保障局、中国工程院、国家中医药管理局、国家药品监督管理局、中国残疾人联合会、中国红十字会总会等9部委为支持单位；比尔及梅琳达·盖茨基金会、联合国驻日内瓦办事处、国际电信联盟、世界知识产权组织、世界气象组织、全球疫苗免疫联盟（GAVI）、全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金、红十字会与红新月会国际联合会、联合国艾滋病规划署等为合作机构。

大会将于2019年6月10日-12日在山东省青岛市举办，世界卫生组织荣誉总干事陈冯富珍博士担任大会主席。

大会将围绕“人人得享健康”的主题和“健康无处不在，可持续发展的2030时代”的口号，将举办大会开幕式、28场分论坛、4场创新项目路演会（含90个大健康创新项目）、16场重要活动以及全球健康博览会开幕式。

本次GHF大会的特色在于，融合“实现全民健康”、“创新促进健康”、“健康融入所有政策”三大主题，内涵丰富，规格较高。大会将搭建国内首个政商对话、产学结合的大健康领域顶层对话平台，汇聚最前沿的学术成果，促进官学商研顶层建筑进行深度交流，加快推动大健康领域政策落地，促进生产力的进一步解放，协力推动联合国2030可持续发展目标早日实现。

大会亮点

1.大会已将邀请国内外知名专家学者、政策研定者和产业领袖参与28场分论坛等重要活动。目前，参会代表包括各省市、各领域的政策决策者、企业代表及各大高校、各大研究机构学者等，预计2000多人参会。并就“实现全民健康”、“创新促进健康”、“健康融入所有政策”及“生命科学产业国际化及合作”等议题开展对话。

2.大会是继2018年全球初级卫生保健会议后国际卫生健康领域首次高规格会议，世界卫生组织荣誉总干事陈冯富珍博士担任大会主席。世界卫生组织和中国相关部门作为支持单位，比尔盖茨及梅琳达基金会等国际组织积极合作，为参会企业汇聚学术尖端信息，把握全球发展机遇。

3.产学结合

政府高端对话与产业结合是本次大会的最大特色。大会主席陈冯富珍博士多次表示，企业在促进人类健康事业发展中起到了重要作用。为了进一步促进产学结合，届时大会将邀请90个海内外大健康创新项目展示交流，并将办一场全球健康博览会，为海内外医药行业企业和与大健康领域相关金融、投资、科技和服务类企业与机构提供展览和交流机会。

4.顶层对话

健康大会将搭建国内首个政商对话、产学结合的大健康领域顶层对话平台，汇聚最前沿的学术成果，促进官学商研顶层建筑进行深度交流，加快推动大健康领域政策落地，促进生产力的进一步解放，协力推动联合国2030可持续发展目标早日实现。

博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会青岛新闻发布会

（来源：博鳌亚洲论坛全球健康论坛组委会、青岛日报）