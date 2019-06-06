房颤日：专家患教义诊活动走进陶然亭
2019年6月6日是第9个中国房颤日。为了向公众普及房颤的相关知识，6月3日，由中国心脏健康教育联盟（中国AA联盟）主办的“2019中国房颤日暨心脏健康教育周”活动在京举行。
据了解，房颤时心房跳动快，不规律，心房没有收缩功能，血液容易在心房内瘀滞而形成血栓，血栓脱落可导致脑卒中。而研究表明，与正常人相比，房颤患者的卒中危险增加5倍。房颤导致的卒中病情更重，50%以上的患者致残甚至死亡。国内外指南均建议，房颤患者需要接受抗凝治疗，但相关流行病学研究或临床试验显示，我国绝大多数房颤患者没有接受抗凝治疗。
为了向公众普及房颤的相关知识，让公众关注房颤脑卒中危险性和抗凝的重要性，此次活动的主题仍然是：“关注心房颤，远离脑卒中”。
活动当天，中华医学会副会长肖梓仁、中国心脏健康教育联盟主席郭继鸿、中国心脏健康教育联盟常委李学斌、中国心脏健康教育联盟常务副主席刘文玲、首都医科大学附属北京友谊医院沈潞华教授等嘉宾出席，多名专家在活动中进行了以预防房颤为主要内容的精彩分享，数百名患者慕名抵达现场学习预防房颤、急救等方面知识并参与了专家义诊活动。
在过去几年中，中国心脏健康教育联盟每年组织心脏健康教育周，集中开展义诊和患者教育活动，此举受到了患者和公众的积极响应和热情支持。
中国心脏健康教育联盟主办的心脏健康周活动最新日程安排如下：
1. 6月4日，由昌平区中医医院在北京市昌平职业学校举办宣教活动；
2. 6月5日 由中国中医药大学附属东直门医院在其通州院区举办宣教和义诊活动；
3. 6月6日 在北京大学人民医院五楼报告厅举办患者教育活动。
有意参与者请关注中国心脏健康教育联盟在各场活动前发布的详细日程安排。（张慧丹）
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