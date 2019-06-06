2019中国研究型医院高峰论坛会议通知(第二轮)

为积极促进我国卫生与健康事业创新发展，进一步提高研究型医院建设质量水平，由中国研究型医院学会主办的“2019中国研究型医院高峰论坛”定于2019年7月19日至21日在海南省海口市举行。

大会紧扣时代脉搏，紧跟国家战略，紧紧围绕“智能医学·创新转化”这一主题，以别具一格、独具特色的新理念、新模式、新方法，通过多视角、多领域、多途径探讨现代医学科技创新发展之路，共同分享国内外最新前沿医学知识和管理经验，为推动健康中国做出应有贡献。

大会有两项重点内容：一是召开中国研究型医院学会第二届会员代表大会，选举产生新一届学会组织机构；二是围绕“智能医学·创新转化”及相关领域，设立大会主论坛1个，邀请国家有关部委领导、著名医院管理专家和院士进行大会发言，组织战略合作签约仪式、百名医学专家精准健康扶贫行启动仪式，以及精准健康扶贫十大优秀案例评选结果发布仪式等系列活动。大会设立分论坛约24个，就研究型学科、研究型人才、互联网医院及相关领域进行学术交流。会议规模约2500人。

让我们相聚在美丽的海南海口，参加“2019中国研究型医院高峰论坛”，探讨交流医学科技创新与医学转化的最新成果，推进研究型医院建设理念与实践发展，激荡头脑、碰撞思想、共论共享、共拓共赢，为迎接建国70周年献上一份厚礼！

一、论坛简介

一年一度的中国研究型医院高峰论坛，是中国研究型医院学会最高层次的高水平品牌学术会议，也是扩大学会知名度、提升影响力的重要会议。

1.会议名称

2019中国研究型医院高峰论坛

2.时间地点

时间：2019年7月19日至21日

地点：海南国际会议展览中心

3.会议主题

智能医学·创新转化

4.会议内容

大会设主论坛和分论坛

主论坛主旨报告主题：研究型医院的智能思考

分论坛主题包括：研究型学科、研究型人才、智慧医疗等

5.会议组织机构

主办单位：中国研究型医院学会

协办单位：人民网·人民健康

海口市卫生健康委员会

海口市会展局

承办单位：海南医学院第一附属医院

6.组织机构介绍

（1）中国研究型医院学会

中国研究型医院学会（Chinese Research Hospital Association，CRHA），是经国家民政部正式批复并登记注册的全国性一级学会，是独立的法人社团。由以探索和建设研究型医院为目标的具有医疗服务、科学研究和临床教学“三位一体”功能的医疗机构，以及从事研究型医院理论与实践研究的人员自愿结成的全国性、专业性、学术性、非营利性社会组织。

网址：http://www.crha.cn/

（2）人民网·人民健康

1997年1月1日，人民网正式上线，是《人民日报》建设的以新闻为主的大型网上信息交互平台，是人民日报社控股的传媒文化上市公司，是国际互联网上最大的综合性网络媒体之一。

为深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，履行服务人民健康事业和人民美好生活的职责，人民健康网络有限公司（以下简称“人民健康”）于2017年9月正式注册成立，作为人民日报社人民网面向大健康等民生领域规划打造的重要传播平台、服务平台、合作平台，将紧握产业发展机遇，助力国家战略实施，为实现全民健康和人民对美好生活的向往而奋斗。

网址：http://www.people.com.cn/

网址：http://health.people.com.cn/

（3）海口市卫生健康委员会

海口市卫生健康委员会是海口市机构改革组建的新部门，为海口市人民政府工作部门。

网址：http://wjw.haikou.gov.cn/

（4）海口市会展局

海口市会展局于2012年设立，为负责全市会展业协调服务工作的市政府直属正处级事业单位，与中国国际贸易促进委员会海口市支会（以下简称市贸促会）“一个机构、两块牌子”，内设5个正科级职能机构：办公室、会务处、展览处、对外联络处、法规和信息处。

网址：http://hzj.haikou.gov.cn/index.html

（5）海南医学院第一附属医院

海南医学院第一附属医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、急救于一体的三级甲等综合医院，在2016年复旦版中国医院综合实力排行榜中居于华南地区第19位,海南省第2位。

地址：http://www.hyfyuan.com/

7.参会人员范围

中国研究型医院学会名誉会长、顾问、会长、副会长、常务理事、理事，会员单位的领导、机关人员、科室主任及专家，分支机构的分会会长、副会长、主任委员、副主任委员、常务理事、理事、常务委员、委员及学组人员，中国研究型医院学会第二届会员代表大会代表。

省级研究型医院学会会长、副会长等。

全国非中国研究型医院学会会员单位（二级以上医疗机构）的医院、科室、科研管理者。

政府有关部门、研究机构、公司企业、社会团体，以及关心、关注研究型医院建设发展的社会各界人士。

8.注册

（1）注册费用

<1>.会议注册采取提前在线注册和现场注册两种方式。在线注册请于7月5日前登录人民健康活动微官网完成并缴费，扫描以下二维码即可登录，注册费为1200元/人，现场注册费为1500元/人。

<2>.注册费包括会议费、资料费、餐饮费，酒店-会场穿梭交通费用。参会交通、住宿费用自理，住宿统一安排。

<3>.团队注册交费后不予退费，如交费后无法参会可以换人参会。

<4>.免注册费人员范围：参会的两院院士（含随员1人），中国研究型医院学会名誉会长、顾问、会长、副会长、常务理事、理事、分会会长及专业委员会主任委员、第二届会员代表大会代表。

(2)支付方式

本次大会支持微信支付、支付宝支付和在线银行支付，请使用带有银联标识并已开通网银功能的银行卡进行在线支付。

9.报到及住宿

报到地点：入住酒店大堂

住宿地点:海口西海岸假日酒店、维也纳国际酒店、海口巨制国际酒店、香格里拉大酒店、金色阳光温泉酒店、万豪酒店、喜来登酒店、凯宾康年酒店。

请网上登录人民健康活动微官网在线预订酒店，在线预定截止日期6月30日(含)

二、日程安排

7月19日全天：注册报到（参加会员代表大会人员于12时前报到）

7月19日下午：

1．中国研究型医院学会第一届理事会党委第三次会议

2．中国研究型医院学会第二届会员代表大会（换届大会）

3．中国研究型医院学会第二届理事会第一次会议

4．中国研究型医院学会第二届理事会中共党员会议

7月19日晚上：中国研究型医院学会第二届理事会党委第一次会议

7月20日上午：

1. 开幕式（领导致辞、签约仪式、启动仪式、消息发布）

2. 主旨报告：中国研究型医院学会名誉会长秦银河

3. 主题报告：有关国家部委领导及专家

7月20日下午：分论坛（约24个）

7月21日上午：

8：00-12：00，继续进行部分分论坛

10：00-12：00，参观上海第六人民医院海口骨科与糖尿病医院、海南省肿瘤医院

7月21日下午：返程

三、嘉宾介绍

拟出席会议的领导和嘉宾：第十三届全国政协副主席李斌、第十二届全国政协副主席陈元，科技部部长王志刚、国家卫健委副主任曾益新、国家中医药管理局书记余艳红、国家知识产权局局长申长雨，海南省委书记刘锡贵、海南省省长沈晓明及海口市领导，海南省委原书记卫留成、国家卫健委原副主任刘谦、国家食品药品监督管理局原局长邵明立、安徽省原副省长黄海嵩，以及美国荷美尔肿瘤研究院院长、欧盟糖基组主席等。

四、会场及酒店餐饮信息

会场：海南国际会议展览中心

地址：海南省海口市秀英区滨海大道258号

入驻酒店：

五、联系我们

中国研究型医院学会：

焦志亮 18813010059（会议统筹）

人民网·人民健康：

吴 光 186-0010-7117（会议统筹）

高奕楠 176-1000-8989（分论坛）

赵 宇 138-1163-5477（注册报到）

王维霞 135-8192-5739（酒店接待）

2019中国研究型医院高峰论坛组委会

2019年6月6日