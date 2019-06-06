孩子“眯眯眼”，当心是弱视
3岁的妞妞（化名）在家看电视或者书本的时候，双眼几乎眯成一条缝，皱眉、歪头，距离也隔得很近，家长带她来到湖南省人民医院眼二科检查。经诊查后发现，妞妞双眼远视储备严重不足，矫正视力低于0.5，有弱视的趋势。目前，妞妞在进行弱视训练，视力处于恢复期。
据该院眼二科主任沙莎介绍，弱视是一种严重危害儿童视功能的眼病，如不及时治疗，低视力将无法逆转。常见病因主要是斜视、屈光不正或屈光间质浑浊。这些屈光不正的儿童都有一个共同点，双眼观看手机、电脑等电子产品的时间都很长，慢慢地孩子双眼就变成了“眯眯眼”。
沙莎表示，0至3岁为儿童视力发育的关键时期，近视、远视、散光的患儿，家长很难发现，很容易导致病情发展为弱视，造成不可逆的视力损伤。针对孩子用眼异常举动，家长一定要提高警惕，早筛查、早发现、早治疗。早产儿、新生儿有吸氧史，有高危因素的婴儿，满月后就要筛查，正常的孩子6个月后每3个月要筛查一次。
现在许多家长认为戴眼镜会造成生活不方便，进行弱视训练没有用。沙莎表示，事实恰恰相反，眼镜给孩子提供清晰视力，帮助视觉发育，使生活更便利，安全更有保障，配戴合适的眼镜对孩子的眼睛有治疗作用，不会造成不良影响。（全媒体记者 徐媛 通讯员 肖茜予 胡薇华）
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