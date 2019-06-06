端午传统习俗保健养生有讲究 粽子不宜吃过多

明日就是端午佳节。端，是开端的意思；午，在十二地支中属火，是阳气的极致。端午，意味着一年中阳气最旺的时候开始了。这个时节，高温湿热，蚊虫滋生，真菌、细菌大量繁殖，身体难免受侵扰。

民间把端午节称为“卫生节”，除了吃粽子，还有熏艾草、做艾灸、喝雄黄酒、佩香囊等养生保健的传统习俗。用这些传统方法进行保健是否有科学道理?有哪些讲究?端午节前夕，长沙晚报“三湘名医智库”中医专家为市民进行解读。

粽子不易消化不宜吃得过多

8岁的乐乐很爱吃粽子，特别是肉粽和咸蛋黄粽，最近一周每天把粽子当早饭吃。前天晚上，妈妈从冰箱里拿出几个粽子，准备第二天早上热给他吃。临睡觉时，乐乐忍不住偷偷吃下两个冷的肉粽，结果被腹痛腹胀折腾了一晚，爸爸妈妈不得不带他看急诊。

长沙市名中医、长沙市中心医院脾胃门诊主任医师夏苏英表示，粽子是端午节的传统美食，它的主要食材是糯米，有助热生湿之功效。常用于包粽子的粽叶也有很好的药用价值，如芦苇叶可清热生津、除烦止渴；竹叶可以清热除烦、利尿排毒；荷叶能清热利湿、和胃宁神。

夏苏英提醒，粽子中的糯米黏性大，不易被消化，吃得过多易引起胃肠不适，健康人一天吃一两个为宜，最好搭配水果、蔬菜等食用，可有助于肠胃蠕动。粽子应趁热吃，肉粽、蛋黄粽等油脂较高的粽子更不宜冷吃。吃了粽子要相应减少米饭、馒头、面条等主食的摄入，以免过于饱胀引起消化不良。粽子由于脂肪含量较高，建议睡前两小时别吃。胆囊结石、慢性胰腺炎、高脂血症、糖尿病等患者应少吃粽子，以免旧病复发。老人、小孩和孕妇因为胃肠道蠕动功能较差，也应少吃粽子。

艾灸最好在医师的指导下使用

临近端午，张女士买了艾叶在家里熏蒸，又网购了艾灸盒和艾条，根据商家提供的人体穴位图自行艾灸。10天艾灸下来，她发现腹部和后背的皮肤出现大片红肿，有些部位甚至开始脱皮，一沾水就刺痛。医生检查发现，吴女士的皮肤低温烫伤已非常严重，须住院治疗。

长沙市中医医院(长沙市第八医院)南院针灸科主任熊健表示，艾灸是中国传统灸疗法的一种，利用点燃的艾条、艾柱产生的艾热刺激体表穴位，通过加速血液循环来调整人体紊乱的生理功能，广泛应用于内科、外科、妇科、五官科等。端午时节阳气最盛，是最合适补阳的时候。而做艾灸，是最佳的补阳办法，能改进风湿病、关节炎等冬病。除了治病外，艾灸兼有防病保健的功效，可以改善慢性疲劳综合征。

熊健特别提醒，如果艾灸使用方法不当，不仅达不到治疗效果，还可能造成低温烫伤。中风后遗症、糖尿病等病人对温热等刺激敏感性差，对疼痛也不敏感，更要慎用艾灸疗法。另外，根据不同人的症状、体质和皮肤耐受力，艾灸对穴位、温度、时间的把握都有讲究，最好在专业医师的指导下使用。

民谚说：“家有三年艾，郎中不用来。”从古至今，艾叶用于预防瘟疫的记载很多：马王堆汉墓中出土的《五十二病方》，明确提到了用中药加热煎煮后产生的热气，可用来熏蒸治疗疾病。

夏苏英提醒，端午前后，百姓人家可将门窗打开，让空气对流，点燃艾叶熏15～30分钟，每天熏一次。但艾草在燃烧时会产生烟雾、尘埃等，对支气管有刺激作用，有哮喘、鼻炎等呼吸道旧疾的人不主张熏艾草，以免诱发。艾叶煮沸后可用来泡澡，对治疗毛囊炎、湿疹等有一定的疗效，若不方便泡浴，可将其放入水中煮30分钟左右，然后用艾叶水擦身。

喝雄黄酒不当易引起中毒

近日，何先生的妻子腿上长了几个疖子，朋友说是虫咬造成的，自制了一瓶雄黄酒给她外擦。何先生心想，过去端午节有喝雄黄酒的传统，便尝了几口。谁知喝过之后上吐下泻，被送往医院急救。经诊断，他是砷化合物中毒，经重症监护室救治，终于转危为安。

湖南省名中医、长沙市中医医院(长沙市第八医院)中医内科主任医师蔡进表示，以前过端午节有饮雄黄酒的风俗，雄黄性辛温，具有解虫蛇毒、燥湿、杀虫的功效。但雄黄内含砷、汞等有毒物质，喝雄黄酒不当，易引起中毒，轻者出现恶心、呕吐、腹泻等症状，重者导致中枢神经系统麻痹，出现意识模糊、昏迷甚至死亡。因此，不建议自制雄黄酒饮用。

涂雄黄酒的习俗是可以保留的，可将其外涂在毒虫叮咬、生痱子或长包长疖的地方。需注意的是，痈疖初期涂雄黄酒效果好，但出现伤口破溃就不要用了，而且雄黄酒不能长期、大量外用，儿童尽量不用。

孕妇婴儿不宜佩戴驱蚊香囊

文女士的宝宝刚满月，最近蚊虫越来越多，她买了几个有驱蚊作用的中药香囊，给宝宝身上也佩戴了一个。邻居却提醒她，出生不久的宝宝不适宜佩戴香囊。文女士不知这样的说法是否有道理。

民间自古就有“戴个香草袋，不怕五虫害”的说法。端午节有佩戴中药香囊的习俗，也可将香囊挂于床头，能驱赶蚊虫。长沙市中医医院(长沙市第八医院)药学部主任、主任中药师邓曼静介绍，驱蚊配方由藿香、佩兰、苍术、石菖蒲、山柰、檀香、丁香、小茴香、白芷、艾叶、肉桂等中药组成。方中藿香、佩兰辛平芳香能祛暑化湿，苍术健脾燥湿，石菖蒲化湿开胃，山柰、檀香行气温中，丁香温中降逆，小茴香理气和胃，白芷散风除湿，艾叶、肉桂温经散寒，这些中药大多含有挥发油类物质，诸药合用气味芳香，可避瘟驱虫。驱蚊香囊药效通常可维持15天左右，香味没了就要更换。

“避瘟驱蚊香囊虽好，也不是人人适用。”邓曼静提醒，孕妇要慎用，尤其是孕期前3个月，不宜随身佩戴辛香药物；过敏性鼻炎、哮喘患者等过敏体质人群禁用；出生不久的婴儿呼吸道娇弱，也不宜使用。（记者 彭放 通讯员 粟青梅）