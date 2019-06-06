74城市PM2.5平均浓度6年降四成

人民网杭州6月5日电 （记者孙秀艳）在5日举行的2019年世界环境日全球主场活动上，生态环境部发布了《中国空气质量改善报告（2013—2018年）》。报告显示，2013年以来，中国在经济持续增长、能源消费量持续增加的情况下，环境空气质量总体改善。按可比价格计算，2018年，全国GDP较2013年增长39%，能源消费量和民用汽车保有量分别增长11%和83%，而多项大气污染物浓度实现了大幅下降。首批实施环境空气质量新标准的74个城市，PM2.5平均浓度下降42%，二氧化硫平均浓度下降68%。

2013年，中国将京津冀、长三角和珠三角地区划定为大气污染防治重点区域，从国家层面开展区域大气污染防治联防联控，推进区域空气质量逐年改善。到2018年，这3个重点区域PM2.5平均浓度分别比2013年下降了48%、39%和32%。

2013—2018年，中国酸雨分布格局总体保持稳定，酸雨面积呈逐年减小趋势。2013年，全国酸雨区面积占国土面积的10.6％，2018年已降至5.5％，降幅近50％。

随着空气质量逐步改善，健康效益开始显现。甘肃省兰州市2013—2018年秋冬季PM2.5浓度下降13%，全市城乡居民呼吸系统疾病就诊比例下降了25%，就医费用减少52%。

中国还积极履行《巴黎协定》的减排责任和《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》。

报告认为，法制建设、科技支撑、综合减排、管理创新、社会共治等有力措施，确保了空气质量改善步伐不断向前。但报告也揭示了当前中国的大气污染形势的严峻性。

《 人民日报 》（ 2019年06月06日 14 版）