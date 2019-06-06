切胃减肥，并不是想得那么简单

近年来，减重代谢手术的热度越来越高。近期国际著名医学期刊《新英格兰医学杂志》刊发研究表明，肥胖合并糖尿病、高血压等多种健康问题有可能通过接受这项手术解决。

切胃减肥手术如何减重，是否会反弹？究竟什么样的人适合进行切胃减肥手术？为减重“在肚子里开一刀”会有哪些后遗症，有没有办法解决？带着相关问题，科技日报记者采访了北京医院胃肠外科副主任、主任医师赵刚。

为减重限制胃容量

手术减重，要从第二次世界大战以后说起，随着和平的到来和经济的快速增长，肥胖人群日益庞大。欧洲和美国的医生发现，除了肥胖本身，与肥胖相关的疾病如糖尿病、高血压病、冠心病、深静脉血栓、心衰、关节炎、腹外疝及肿瘤等也严重威胁着肥胖人群的生命安全。欧美国家逐渐开始采用手术方式减重，并得到推广。

近些年，比较流行的术式是袖状胃切除术，通过限制胃容量而减轻体重，进而达到治疗代谢综合征的目的。“减重代谢手术，是通过手术的方式改变消化道结构，减少食物摄入量，控制食物的吸收，进而降低合成代谢水平，让合成代谢小于分解代谢，并在较低的体重再次达到平衡。”赵刚告诉记者。

据介绍，减重代谢手术的术式有很多种，需要根据患者自身情况来选择手术种类，如单纯性肥胖通常选择腹腔镜袖状胃切除；伴有合并严重的糖尿病时，腹腔镜胃转流术则治疗效果更好，术后患者血糖甚至可以完全恢复正常。

减重代谢手术会反弹吗？赵刚说：“这种手术改变了胃肠道结构，使得人的饥饿感下降，从而限制摄入更多的食物，有的术式还同时减少食物的吸收。经过十多年的临床观察发现，远期复胖率仅为5%—10%。若术后严格遵照指导及定期随访，在很大程度上能杜绝复胖。所以，手术减重的接受程度比较高。”

“相较于其他如抽脂等局部治疗方式，减重代谢手术具有很大优势，是通过减少内脏脂肪含量而带来长期有效减重的方法，同时可以降低多种与肥胖相关的恶性肿瘤发生率，并治疗肥胖带来的合并症。”赵刚指出。

并非所有肥胖者都适用

赵刚介绍，肥胖患者身体负荷过大，会导致多种并发症，严重的甚至会危及生命，急需在多学科诊治模式指导下治疗，手术减重是非常有效的方式。

“然而，并不是所有肥胖者都适合减重代谢手术，手术减肥针对的是肥胖伴有并发症的患者，在青少年当中更要谨慎推广。”赵刚指出，“一般来讲，减肥手术患者的年龄须在16岁—65岁之间，身体质量指数（BMI）大于32.5，罹患肥胖相关并发症如糖尿病、高血压、呼吸睡眠暂停等情况的患者BMI数值可以适度放宽。”

据今年刚发布的《中国肥胖及Ⅱ型糖尿病外科治疗指南（2019版）》显示，对于年龄在16岁以下的病人，须经营养科及儿科等讨论，综合评估可行性及风险，充分告知及知情同意后谨慎开展，在青少年当中这种手术不建议广泛推广。

赵刚介绍说：“美国一项前瞻性的研究认为，青少年实行减重代谢手术是安全的，术后可以有效降低体重，改善生活质量。据报道，迄今我国开展的减重手术最低年龄为14岁。对于小于16岁的患者，如果要做减重手术需要经过充分的术前评估，认为采取手术会使其极大获益后，须经医院伦理审查通过后方可进行手术治疗。”

术后会伴有后遗症

“任何手术对身体都是有伤害的，减重手术也不例外，手术后有的患者会出现脱发情况，有些会出现长期营养不良，包括缺乏维生素、微量元素等。”赵刚指出。

据介绍，术后早期应补充多种维生素及微量元素，特别是青少年术后更应严格的随访，并补充维生素和微量元素，在体重趋于稳定状态后，则需注意膳食平衡。

术后也可能出现一些后遗症。赵刚介绍：“腹腔镜袖状胃切除术后，少数患者可能会有恶心、呕吐等症状，还会有发生腹壁疝、胆道结石的风险。术后胃食管反流相对多见，这样的患者可能需要服用抑酸药物。另外，短期内形体会发生较大改变，可能会导致皮肤松弛下垂，这需要一段时间配合运动来恢复皮肤的紧致。”

“营养并发症是我们最关心的问题，术后短时间内或很长一段时间会影响铁和维生素B12，以及多种微量元素的吸收，所以建议患者一定要注意术后的营养均衡，而且要经常随访复查。”赵刚表示。

据统计，与未实施减重手术的肥胖者相比，通过规范的医疗，病人术后可平均延长寿命7年。赵刚强调：“采取手术减重，不是减少病人体表的脂肪，而是内脏的脂肪含量。这类手术也非整形美容，而是以改善代谢、促进健康为目的。作为医生，我们倡导大家平时要采取积极的运动方式和养成良好的饮食习惯来保持自身的健康。”