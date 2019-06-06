艾叶苦辛生温熟热 艾姜煮鸡蛋改善女性寒性痛经症状

艾，菊科，别名冰台、香艾、蕲艾、艾蒿、家艾、灸草、医草、黄草、艾蓬等，多年生草本或半灌木状植物，全国各地都有分布。常生于路旁、荒地、河边及山坡等地，也见于森林及草原地区。

植株有浓烈香气，高50~150厘米。基部稍木质化，上部草质，并有少数短的分枝，全株有白色茸毛。

叶互生，下部的叶在花期枯萎，中部的叶椭圆形或卵状三角形，上部叶渐小，三裂或不分裂，无叶柄。

头状花序长约3毫米，直径2~3毫米，排列成复总状花序；雌花6~10朵，花冠狭管状，檐部具2裂齿，紫色，花柱细长，伸出花冠外甚长；两性花8~12朵，花冠管状或高脚杯状，外面有腺点，檐部紫色，花药狭线形，花后向外弯曲。瘦果长卵形或长圆形。花果期7~10月。

应 用

《本草从新》：艾叶苦辛，生温熟热，纯阳之性，能回垂绝之元阳，通十二经，走三阴，理气血，逐寒湿，暖子宫……以之灸火，能透诸经而除百病。

《本草纲目》：艾叶须用陈久者，治令细软，谓之熟艾。若生艾灸火，则伤人肌脉。

《本草蒙筌》：煎服宜新鲜，气则上达。揉碎入四物汤，安胎漏腹痛；捣汁搀四生饮，止吐衄唾红；艾附丸（同香附、米醋糊丸）开郁结，调月经，温暖子宫，使孕早结。

部分人认为艾叶有小毒，李时珍言非毒性，乃久服致火上冲。应时调养或辨证治疗，中病则止，不可过量服用。阴虚火旺，血燥生热，及宿有失血病者忌用。

艾绒枕

艾叶洗净，阴干，揉搓成绒，装入干净密集棉布制作的枕芯，再外套枕套即可。

艾绒枕可清脑、明目、安神、助眠、祛湿，可改善失眠症状，对风寒湿引起的头痛、头重有良好效果，同时能改善脑供血不足等问题。

艾糍（青团）

新鲜艾叶100克，糯米粉200克，豆沙200克，糖50克，小苏打少许，黑芝麻适量。

艾叶去柄洗净，开水加入小苏打，汆烫艾叶后捞起切小段，加适量水用榨汁机打成浆，加入干糯米粉和适量白糖水揉匀，分成小坯，包入豆沙馅料收口捏圆，点上炒香的黑芝麻，旺火蒸15分钟即可。

此品色泽翠绿、风味独特，功在温肺暖脾、散寒除湿，是民间传统特色美食。

艾姜煮鸡蛋

新鲜艾叶10克，干姜15克，鸡蛋2个，红糖适量。干姜切片，和洗净的艾叶、鸡蛋一同放进锅里，加适量清水，文火将鸡蛋煮熟。

然后把煮熟的鸡蛋剥壳，再入锅里药汁中煮10分钟，加入红糖。食用艾姜煮蛋对于女性常见的寒性痛经及诸多恶寒症状均有改善作用。

（摘自《路边的本草记》 中国医药科技出版社出版 薛滨 编著）