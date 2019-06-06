了解糖尿病视网膜病变

对于糖尿病眼病患者来说，主要的眼部并发症包括：麦粒肿，结膜的毛细血管扩张、微血管瘤、角膜知觉减退、上皮剥脱，虹睫炎，新生血管青光眼，白内障，糖尿病性眼肌麻痹，屈光改变，糖尿病视神经病变，玻璃体出血，以及危害最大的糖尿病视网膜病变（DR）。DR是糖尿病性微血管病变中最重要的表现，是一种具有特异性改变的眼底病变，是糖尿病的严重并发症之一，黄斑水肿是糖尿病视网膜病变最常见的并发症。

什么样的人容易发生DR

30岁以前诊断为1型糖尿病的患者，10年后发生糖尿病性视网膜病变的概率为50%，而30年后为90%；2型糖尿病患者，病程在10年以上者，发生眼底病变的概率占50%以上，特别是血糖失控的情况下。

随着糖尿病患者病程延长，糖尿病视网膜病变的患病率逐年增加，致盲率也随之升高。患糖尿病后5年内有30%的人会发生视网膜病变，10年内有50%，15年内有60%，25年则占80%。

高血糖、高血压、血脂异常是糖尿病视网膜病变发生的3个重要危险因素。血糖水平、糖化血红蛋白浓度的水平与DR的发生有直接关系。DR发生还与不良嗜好有关，例如吸烟、喝酒。其他的危险因素包括蛋白尿、妊娠、体重指标异常、遗传因素等。

DR的症状是什么

糖尿病视网膜病变早期可以没有明显症状，逐渐出现闪光感及视力减退；病变侵犯黄斑时，中心视力下降，视物变形；当发生玻璃体出血或视网膜脱离时视物模糊，甚至视物不见，如果发生新生血管性青光眼会同时出现头痛、眼眶疼。所以糖尿病患者一定要定期检查眼底，及时发现病变，及时治疗。

DR会致盲吗

糖尿病视网膜病变是成人失明的最常见的病因，糖尿病视网膜病变导致视力障碍的主要原因是黄斑水肿、玻璃体出血和视网膜脱离。失明者常常存在晚期的牵拉性视网膜脱离，手术不能复位，甚至发生了新生血管性青光眼，此时可谓“又疼又瞎”。因此，糖尿病视网膜病变患者应严格控制血糖，早期发现和早期治疗是预防失明的关键。

哪些糖尿病患者应该检查眼底

一经确诊为糖尿病，就应了解糖尿病可能会造成视网膜损害，对于不同类型的糖尿病，开始筛查时间不同。

糖尿病防治指南建议，青春期前或者青春期诊断的1型糖尿病患者在青春期（12岁）后开始检查眼底，之后应每年随诊；2型糖尿病应在确诊时开始筛查眼底病变，每年随诊一次；对于妊娠糖尿病患者，应在妊娠前或妊娠初期3个月开始筛查。

如果血糖控制不佳，建议缩短检查间隔。如果已经发现患有糖尿病视网膜病变，医生会根据病情决定检查间隔。

如何才能减少或延缓DR发生

患者注意血糖、血脂、血压的控制，可以减少或延缓糖尿病视网膜病变发生。

得了DR能治疗吗

可以治疗，需要根据不同的分期选择不同治疗方案。当然，不同的期别和严重程度，预后也不同。

糖尿病视网膜病变进入严重非增殖期或增殖早期，即出现新生血管但尚未出现纤维增生改变时，要考虑进行全视网膜光凝。糖尿病视网膜病变进入增殖期，考虑手术治疗。

手术治疗能恢复视力吗

手术治疗目的为清除玻璃体出血，松解玻璃体视网膜牵引，使视网膜复位，完成激光治疗。根据眼底情况，在玻璃体切除的基础上，恢复屈光间质的透明性，通过视网膜光凝、剥除纤维増生膜、使用硅油或惰性气体眼内填充等方法使视网膜复位，早期的手术成功率可达90%以上，部分患者可以恢复视力，控制疾病的发展。但是，一旦进入疾病的晚期，手术则难以成功。（陈宜）