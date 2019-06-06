打赢高考心理战！比起“不紧张”，聪明的家长会说这三个字

没有硝烟的高考大战马上开始了，在这之前，考生不仅仅需要做知识结构的准备，还需要做好心理的备战，将高考简单化，保持良好的心态才更有助于正常水平的发挥。考试前、中、后三阶段，家长和考生该如何打赢这场心理战呢?

考前——家长要说“放松考”

家长少说“别紧张”。家长多给考生一点鼓励，不要提“别紧张”，这样的字眼反而强化紧张情绪，聪明的家长应该说：“放松考，没事的!”给孩子积极暗示和充分的信任。

考前睡不着试试6分钟快速。入睡催眠术。香港催眠学院院长莫红波表示，不少同学都会失眠，催眠术是心理技术中最快地放松大脑神经的技术。

首先请躺在床上，身体保持正直，双脚分开与肩同宽，双手放在大腿外侧。

先做几个深呼吸，让身体放松下来，然后从100倒数到1，每2个呼吸数一声，每数一声想像全身加倍放松。如果忘了数到哪里了，这是将要进入睡眠的信号，此时愿意从哪里数起就可以从哪里数起。

慢慢地，当你的手与床的触觉慢慢消失，或者感觉到身体漂浮起来了，这就是在说明你已经进入到睡眠的前奏了，只要再过几秒钟，就会进入美妙的梦乡。

考中——考生别怕“一片空白”

一些考生在考场上，会突然出现短暂的晕场，例如大脑空白等症状，甚至有点眩晕。其实，这都是紧张焦虑过度，大脑运转速度过快，大脑活动便会进入抑制状态，让大脑一片空白。

这种状况最长不超过20分钟，当考生适应了考场气氛以后，会自动缓解。此时，晕场时考生能做的，就是千万不要着急，停止思考，放松身体，深呼吸，转移注意力，多数情况，可在短时间内迎刃而解。

如果考生担心考试时紧张、头晕等，可提前准备冰镇水或者带有盐分的水，用于补充体能和电解质。考场上很多意外情况，关键要把握好心态。如果别人出现类似于晕倒的情况，就当没有看到，自己一定不要受其影响，集中注意力，认真答题。

考后——抓住防抑郁关键期

防抑郁关键考后三天。高考后因为考得不好，产生抑郁情绪的考生不在少数。考试后孩子如果考得不好，家长要给他们两三天的情绪调整期，这两三天尽量不要问成绩，也带孩子出去散散心，让他和朋友们一起放松一段时间。让孩子慢慢地反思，再一起总结经验。



本文参考资料：

《健康时报》2013-03-28 《迎高考，打赢心理战》

《健康时报》2018-04-20《高考是场心理战》