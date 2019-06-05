新零售赋予健康产业营销新思路 助力健康消费新体验

6月2日，2019年首都国企开放日开启，40余名首都医科大学师生组成的参观团走进北京同仁堂健康药业大兴基地，参观C2M智造中心和知嘛健康零号店。“这一趟参观刷新了我对同仁堂的认识，不仅有对产品品质的严苛，零号店的新零售创新真的太赞了，完全想不到。”一名中医专业大学生对记者表示，相信有了同仁堂健康全面而均衡的健康管理解决方案，国民健康安全感十足。

传承同仁堂古训 C2M智造中心追求产品严苛品质

当天，首都医科大学师生参观团参观了同仁堂健康的智慧仓库、生产车间和未来实验室。工作人员演示并讲解了立体库物料自动上下架，运送产品原料，即时制作可以满足外形上不规则物品的包材。拥有全新设备和产品线布局的生产车间，能适应品种繁多的中药饮片各不相同的生产、加工方式，而且各方面均达到世界领先水准的现代化GMP工厂要求，能满足未来公司千人千面柔性化生产需要。未来实验室先进的设备可以支持药品、保健品及食品的大部分测试需求，给健康产品最全面标准的质量检测。

首都医科大学老师表示：“本来以为来同仁堂看到是传统的制药工艺，没想到已经如此高度科技化和智能化，产销效率都能提速，相信未来一定能将中医药发扬光大。”

知嘛健康零号店 刷新健康管理认知

参观中，讲解员为大家演示了自助售药机的工作流程，从下单到取药只需要45-60秒的时间。24小时不打烊，什么时候都能购买。

在零号店一层，中西合璧的健康食疗解决方案可以针对不同的健康诉求提供不同的健康菜谱，参观团品尝完烘焙坊的面包和咖啡坊的草本咖啡后，交口称赞：“这个甜点太好吃了，口感和米其林餐厅出的一样。枸杞拿铁有股淡淡的草本香气，能区别出和美式咖啡的口感，这种中草药的感觉让人觉得好熟悉，好亲切，真是把老祖宗留下来的东西给融进去了。”其中一位学生表示：“我之前理解的健康就是生病去医院，没有想到要从吃、运动等方面做好健康管理，完全刷新了我的健康管理认知。”

据C2M智能供应链总监周洋介绍，同仁堂零号店崇尚“用吃法决定活法”的理念，将有机食品、本草元素融入人们日常饮食之中，以达到健康调理的作用。“象、食、养、医”四大功能为消费者提供一站式的精准健康服务。象是中西医检测，食是大家体验的食疗，养是养疗，医是中医医疗。在零号店二层有10间亚健康诊疗室+检测，主要解决常见的亚健康病症如脊椎调节、睡眠调理、美容美体、减肥降脂等。三层有10个中医科室，回归中医医疗，重塑传统医馆。零号店将根据每个用户的检测数据以及不同体质，定制化不同的“食疗”“养疗”“医疗”方案，以达到精准健康的目的。

对于同仁堂知嘛健康零号店未来的经营计划，周洋表示：“零号店将根据不同的场景，针对不同的健康消费人群，将裂变成城市旗舰店、社区店、商场快闪店等多个形态，让养生调理以及医疗资源去中心化，更贴近人们生活。知嘛健康线上会通过数字化链接能力将精品门店+知嘛健康APP+小程序+云应用+微信公众号等场景完全融通，将线下实体店的服务和商品搬到线上，实现所见即所买，改变传统医馆和门店的零散销售思维和模式，完成从“坐店”模式到“OMO数字融合的大健康平台模式”的转化。”