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麦麸做餐盘 可食用又环保

2019年06月05日08:52 来源：重庆晚报

波兰一家企业研究出用麦麸做餐盘的方法。麦麸餐盘可以自然降解甚至能食用，是有利于环境保护的理想一次性餐具。

法新社援引波兰企业家耶日·维索茨基的话报道，“把麦麸加热到适当温度、用适当压力压紧，我们生产出这种盘子”，“用麦麸餐盘盛的猪排比塑料餐盘盛的美味”。实际上，这种餐盘入口没有什么味道，口感接近不加调味的谷物麦片或咀嚼纸箱。

味道并非麦麸餐盘的卖点，可降解是这种棕色餐盘最大的优势。只要湿度适宜，麦麸制成的餐盘在一个月内会降解，在雨天只要两周即可降解。

目前，维索茨基创建的一家企业每年生产1500万个麦麸餐盘。

相比一次性塑料餐盘，麦麸餐盘价格略贵，每个0.15欧元（约合1.16元人民币）。不过，正如生产企业首席执行官马乌哥热塔·特恩所言，一次性塑料餐具的价格不能反映“环境代价”，即回收费用和对自然环境构成的损害。

(责编：许心怡、崔元苑)


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