上海读者沈先生问：我身体状况不错，没有三高，肾功能正常，前列腺轻度肥大。目前最大问题是夜尿多，每一个半小时就会起夜一次，一晚要起来4回，总尿量估计有1升左右。虽然身体没有其他不适，但已经严重影响睡眠。请问专家这可能是什么问题，能怎么缓解？

清华大学附属北京清华长庚医院肾脏内科主任李月红解答：夜尿增多严格的定义是指夜间睡眠时尿量超过750毫升或大于白天的尿量，原因包括肾病综合征、慢性肾小管间质病变、多囊肾、心功能不全、膀胱容量减小或功能受损（如膀胱过度活动或前列腺增生）、应用利尿剂等，可通过泌尿系超声、尿常规、肾小管功能或尿动力学检查确诊。

针对您主诉，首先考虑前列腺增生，可配合些药物治疗，若前列腺增生严重或药物控制不佳，可考虑手术治疗。另外注意是否睡眠不佳、伴有焦虑，晚饭后应注意饮水量。▲